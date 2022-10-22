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https://sputniknews.com.tr/20221022/icisleri-bakan-yardimcisi-catakli-internet-tamamen-kontrol-edilmesi-guc-bir-alan-1062588255.html
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: İnternet, tamamen kontrol edilmesi güç bir alan
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: İnternet, tamamen kontrol edilmesi güç bir alan
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "İnternet; uyuşturucudan dolandırıcılığa, siber zorbalıktan teröre kadar değişik suç türlerinin alan bulduğu ve... 22.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ismail çataklı
içişleri bakanlığı
internet
uyuşturucu
dolandırıcılık
antalya
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde, İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen 1'inci Uluslararası Suç Araştırmaları Sempozyumu başladı. Sempozyumda, 12 ülkeden akademisyen ile polis akademisi görevlisi 45 katılımcı yer aldı. Sempozyumun açılışında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 21. yüzyılda suç anlamında kötüye gidişin arttığını kaydetti. Hayatı kolaylaştıran internet teknolojisindeki gelişimin insanlığı olumsuz etkilediğine değinen Çataklı, şöyle konuştu:
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ismail çataklı, içişleri bakanlığı, internet, uyuşturucu, dolandırıcılık, antalya
ismail çataklı, içişleri bakanlığı, internet, uyuşturucu, dolandırıcılık, antalya

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: İnternet, tamamen kontrol edilmesi güç bir alan

00:13 22.10.2022 (güncellendi: 00:16 22.10.2022)
© İHAÇataklıİçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı,
Çataklıİçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
© İHA
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "İnternet; uyuşturucudan dolandırıcılığa, siber zorbalıktan teröre kadar değişik suç türlerinin alan bulduğu ve güvenlik sorumluları tarafından tamamıyla kontrol edilmesi gerçekten güç bir alan" dedi.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde, İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen 1'inci Uluslararası Suç Araştırmaları Sempozyumu başladı. Sempozyumda, 12 ülkeden akademisyen ile polis akademisi görevlisi 45 katılımcı yer aldı.
Sempozyumun açılışında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 21. yüzyılda suç anlamında kötüye gidişin arttığını kaydetti. Hayatı kolaylaştıran internet teknolojisindeki gelişimin insanlığı olumsuz etkilediğine değinen Çataklı, şöyle konuştu:
"İnternet; uyuşturucudan dolandırıcılığa, siber zorbalıktan teröre kadar değişik suç türlerinin alan bulduğu ve güvenlik sorumluları tarafından tamamıyla kontrol edilmesi gerçekten güç bir alan. Diğer olumsuzluk, sanal dünyada her geçen gün daha çok vakit geçirmeye başlayan insanoğlunun birbiriyle, çocuklarıyla, komşularıyla, iş arkadaşlarıyla, kendi düşünce ve duygu dünyalarıyla yani insanlıklarıyla bağlarının giderek zayıflaması, hatta kopması. İşte bu koşullarda, bugün içinde yaşadığımız modern dünyada en temel sorunlar şekil değiştirdi ve gıda, iklim krizleriyle yine güvenlik sorunu halini aldı."

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