İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: İnternet, tamamen kontrol edilmesi güç bir alan

"İnternet; uyuşturucudan dolandırıcılığa, siber zorbalıktan teröre kadar değişik suç türlerinin alan bulduğu ve güvenlik sorumluları tarafından tamamıyla kontrol edilmesi gerçekten güç bir alan. Diğer olumsuzluk, sanal dünyada her geçen gün daha çok vakit geçirmeye başlayan insanoğlunun birbiriyle, çocuklarıyla, komşularıyla, iş arkadaşlarıyla, kendi düşünce ve duygu dünyalarıyla yani insanlıklarıyla bağlarının giderek zayıflaması, hatta kopması. İşte bu koşullarda, bugün içinde yaşadığımız modern dünyada en temel sorunlar şekil değiştirdi ve gıda, iklim krizleriyle yine güvenlik sorunu halini aldı."