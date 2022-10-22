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Hindistan'da 100 milyon doz Kovid-19 aşısı imha edildi
Hindistan'da 100 milyon doz Kovid-19 aşısı imha edildi
Hindistan Serum Enstitüsü (SII), son kullanma tarihi geçen 100 milyon doz koronavirüs aşısının imha edildiğini açıkladı. 22.10.2022, Sputnik Türkiye
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2022-10-22T00:45+0300
koronavirüs
hindistan
aşı
çöp
imha
kovid-19
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Hindistan Serum Enstitüsü (SII) CEO'su Adar Poonawala yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı ülkede en yaygın kullanılan 'Covishield' aşısının talebin azalmasıyla birlikte Aralık 2021'de üretiminin durdurulduğunu ifade etti. Poonawala, "İnsanlar artık koronavirüsten bıkmış gibi göründüğü için hatırlatma dozlarına da talep yok. Dürüst olmak gerekirse ben de bıktım. Hepimiz bıktık" ifadelerini kullandı. Poonawala, raf ömrü 9 ay olan aşıların son kullanma tarihinin Eylül ayında sona ermesiyle 100 milyon doz koronavirüs aşısının imha edildiğini bildirdi. Hint CEO, "İleriye dönük olarak insanlar her yıl grip aşısı olduklarında beraberinde bir Kovid aşısı da alabilirler. Ancak Hindistan'da Batı'da olduğu gibi her yıl grip aşısı olma kültürü yok" dedi.Hindistan'da yaklaşık 2 milyar doz aşı uygulandı. Covishield, ülkede yapılan aşıların yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor.Hindistan Sağlık Bakanlığı'na göre nüfusun yüzde 70'inden fazlası en az iki doz koronavirüs aşısı yaptırdı.
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hindistan, aşı, çöp, imha, kovid-19
hindistan, aşı, çöp, imha, kovid-19

Hindistan'da 100 milyon doz Kovid-19 aşısı imha edildi

00:45 22.10.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMACovishield aşısı
Covishield aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMA
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Hindistan Serum Enstitüsü (SII), son kullanma tarihi geçen 100 milyon doz koronavirüs aşısının imha edildiğini açıkladı.
Hindistan Serum Enstitüsü (SII) CEO'su Adar Poonawala yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı ülkede en yaygın kullanılan 'Covishield' aşısının talebin azalmasıyla birlikte Aralık 2021'de üretiminin durdurulduğunu ifade etti.
Poonawala, "İnsanlar artık koronavirüsten bıkmış gibi göründüğü için hatırlatma dozlarına da talep yok. Dürüst olmak gerekirse ben de bıktım. Hepimiz bıktık" ifadelerini kullandı. Poonawala, raf ömrü 9 ay olan aşıların son kullanma tarihinin Eylül ayında sona ermesiyle 100 milyon doz koronavirüs aşısının imha edildiğini bildirdi.
Hint CEO, "İleriye dönük olarak insanlar her yıl grip aşısı olduklarında beraberinde bir Kovid aşısı da alabilirler. Ancak Hindistan'da Batı'da olduğu gibi her yıl grip aşısı olma kültürü yok" dedi.
Hindistan'da yaklaşık 2 milyar doz aşı uygulandı. Covishield, ülkede yapılan aşıların yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor.
Hindistan Sağlık Bakanlığı'na göre nüfusun yüzde 70'inden fazlası en az iki doz koronavirüs aşısı yaptırdı.
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