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https://sputniknews.com.tr/20221022/haydan-gelen-huya-gitti-silide-polisten-kacan-hirsizlar-caldiklari-parayi-otoyola-sacti-1062599278.html
Haydan gelen huya gitti: Şili’de polisten kaçan hırsızlar, çaldıkları parayı otoyola saçtı
Haydan gelen huya gitti: Şili’de polisten kaçan hırsızlar, çaldıkları parayı otoyola saçtı
Şili’nin başkenti Santiago’da bir iş yerini soyan hırsızlar, polisle yaşanan kovalamaca sırasında yaklaşık 10 milyon Şili pesosunu otoyola savurdu. 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T18:17+0300
2022-10-22T18:21+0300
dünya
şili
peso
hırsız
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Şili’nin başkenti Santiago’da silahlı 6 kişi, bir iş yerine girdi. İş yeri sahibini etkisiz hale getiren hırsızlar, kasada bulunan yaklaşık 10 milyon Şili pesosunu (10 bin 300 dolar) alarak kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarda bulunması üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, hırsızların peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında çaldıkları paradan kurtulmaya çalışan hırsızlar, para dolu çantayı otoyola attı. Yaklaşık 10 milyon Şili pesosu, otoyola savruldu. Kovalamacanın ardından soygunu gerçekleştiren 6 kişi tutuklanırken, otoyola atılan paranın toplandığı ve el koyulduğu belirtildi. Soygunculardan 5’inin Venezülla uyruklu oldukları, ülkede kaçak olarak bulundukları tespit edildi.
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şili, peso, hırsız
şili, peso, hırsız

Haydan gelen huya gitti: Şili’de polisten kaçan hırsızlar, çaldıkları parayı otoyola saçtı

18:17 22.10.2022 (güncellendi: 18:21 22.10.2022)
© AFP 2022 / MARTIN BERNETTIŞili pesosu
Şili pesosu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / MARTIN BERNETTI
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Şili’nin başkenti Santiago’da bir iş yerini soyan hırsızlar, polisle yaşanan kovalamaca sırasında yaklaşık 10 milyon Şili pesosunu otoyola savurdu.
Şili’nin başkenti Santiago’da silahlı 6 kişi, bir iş yerine girdi. İş yeri sahibini etkisiz hale getiren hırsızlar, kasada bulunan yaklaşık 10 milyon Şili pesosunu (10 bin 300 dolar) alarak kaçtı.

İş yeri sahibinin ihbarda bulunması üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, hırsızların peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında çaldıkları paradan kurtulmaya çalışan hırsızlar, para dolu çantayı otoyola attı. Yaklaşık 10 milyon Şili pesosu, otoyola savruldu.

Kovalamacanın ardından soygunu gerçekleştiren 6 kişi tutuklanırken, otoyola atılan paranın toplandığı ve el koyulduğu belirtildi.

Soygunculardan 5’inin Venezülla uyruklu oldukları, ülkede kaçak olarak bulundukları tespit edildi.
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