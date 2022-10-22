https://sputniknews.com.tr/20221022/gokhan-ozoguzdan-kardesi-hakan-ozoguzun-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1062592348.html

Gökhan Özoğuz'dan kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Gökhan Özoğuz'dan kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Gökhan Özoğuz, geçen ay lenfomaya yakalandığı ortaya çıkan Athena grubunun gitaristi olan kardeşi Hakan Özoğuz’un sağlık durumuna ilişkin konuştu. 22.10.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

gökhan özoğuz

hakan özoğuz

hastalık

açıklama

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Bandırma Füze Kulübü’nün galasına katılan şarkıcı Gökhan Özoğuz, geçen ay lenfomaya yakalandığı ortaya çıkan Athena grubunun gitaristi olan kardeşi Hakan Özoğuz’un sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Özoğuz, “Hakan iyi…. Zaten 10 senedir hep böyle bir hastalığı vardı. Bunun değişik bir türüydü. 10 senedir hiçbir hareketlilik yoktu. İddia edilecek bir şey değil ama 3. aşıyı olduktan 2 ay sonra aşırı agresif bir forma geçti. Tedaviye başladı, sıkıntısı yok. Sadece tedavi olacak bitecek inşallah, öyle umuyorum” dedi.

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gökhan özoğuz, hakan özoğuz, hastalık, açıklama