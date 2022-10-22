https://sputniknews.com.tr/20221022/gokhan-ozoguzdan-kardesi-hakan-ozoguzun-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1062592348.html
Gökhan Özoğuz'dan kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
Gökhan Özoğuz'dan kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
Gökhan Özoğuz, geçen ay lenfomaya yakalandığı ortaya çıkan Athena grubunun gitaristi olan kardeşi Hakan Özoğuz’un sağlık durumuna ilişkin konuştu. 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T11:23+0300
2022-10-22T11:23+0300
2022-10-22T11:23+0300
yaşam
gökhan özoğuz
hakan özoğuz
hastalık
açıklama
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Bandırma Füze Kulübü’nün galasına katılan şarkıcı Gökhan Özoğuz, geçen ay lenfomaya yakalandığı ortaya çıkan Athena grubunun gitaristi olan kardeşi Hakan Özoğuz’un sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Özoğuz, “Hakan iyi…. Zaten 10 senedir hep böyle bir hastalığı vardı. Bunun değişik bir türüydü. 10 senedir hiçbir hareketlilik yoktu. İddia edilecek bir şey değil ama 3. aşıyı olduktan 2 ay sonra aşırı agresif bir forma geçti. Tedaviye başladı, sıkıntısı yok. Sadece tedavi olacak bitecek inşallah, öyle umuyorum” dedi.
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gökhan özoğuz, hakan özoğuz, hastalık, açıklama
gökhan özoğuz, hakan özoğuz, hastalık, açıklama
Gökhan Özoğuz'dan kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
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Gökhan Özoğuz, geçen ay lenfomaya yakalandığı ortaya çıkan Athena grubunun gitaristi olan kardeşi Hakan Özoğuz’un sağlık durumuna ilişkin konuştu.
Bandırma Füze Kulübü’nün galasına katılan şarkıcı Gökhan Özoğuz, geçen ay lenfomaya yakalandığı ortaya çıkan Athena grubunun gitaristi olan kardeşi Hakan Özoğuz’un sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Özoğuz, “Hakan iyi…. Zaten 10 senedir hep böyle bir hastalığı vardı. Bunun değişik bir türüydü. 10 senedir hiçbir hareketlilik yoktu. İddia edilecek bir şey değil ama 3. aşıyı olduktan 2 ay sonra aşırı agresif bir forma geçti. Tedaviye başladı, sıkıntısı yok. Sadece tedavi olacak bitecek inşallah, öyle umuyorum” dedi.