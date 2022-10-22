https://sputniknews.com.tr/20221022/galatasaraydan-ronaldo-ve-depay-haberleri-icin-aciklama-1062600957.html

Galatasaray'dan Ronaldo ve Depay haberleri için açıklama

Galatasaray'dan Ronaldo ve Depay haberleri için açıklama

Galatasaray Kulübü, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile Hollandalı oyuncu Memphis Depay için herhangi bir transfer girişiminin olmadığını açıkladı. 22.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-22T19:05+0300

2022-10-22T19:05+0300

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spor

galatasaray

cristiano ronaldo

memphis depay

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Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay'ın transferi hakkında bir açıklama geldi.Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20221021/galatasaray-ve-besiktasin-ziraat-turkiye-kupasindaki-rakipleri-belli-oldu-1062562087.html

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galatasaray, cristiano ronaldo, memphis depay