Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221022/galatasaraydan-ronaldo-ve-depay-haberleri-icin-aciklama-1062600957.html
Galatasaray'dan Ronaldo ve Depay haberleri için açıklama
Galatasaray'dan Ronaldo ve Depay haberleri için açıklama
Galatasaray Kulübü, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile Hollandalı oyuncu Memphis Depay için herhangi bir transfer girişiminin olmadığını açıkladı. 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T19:05+0300
2022-10-22T19:09+0300
spor
galatasaray
cristiano ronaldo
memphis depay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103914/73/1039147334_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fa387abcb82f9b3ee5b74b7ce8ab552.jpg
Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay'ın transferi hakkında bir açıklama geldi.Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20221021/galatasaray-ve-besiktasin-ziraat-turkiye-kupasindaki-rakipleri-belli-oldu-1062562087.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103914/73/1039147334_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc9e20c8ba9bf1f1e4e5938bb696bcb1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, cristiano ronaldo, memphis depay
galatasaray, cristiano ronaldo, memphis depay

Galatasaray'dan Ronaldo ve Depay haberleri için açıklama

19:05 22.10.2022 (güncellendi: 19:09 22.10.2022)
© AA / Aytaç ÜnalGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
© AA / Aytaç Ünal
Abone olTelegram
Galatasaray Kulübü, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile Hollandalı oyuncu Memphis Depay için herhangi bir transfer girişiminin olmadığını açıkladı.
Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay'ın transferi hakkında bir açıklama geldi.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur" denildi.
Ziraat Türkiye Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
SPOR
Galatasaray ve Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
Dün, 12:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала