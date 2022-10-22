https://sputniknews.com.tr/20221022/galatasaraydan-ronaldo-ve-depay-haberleri-icin-aciklama-1062600957.html
Galatasaray'dan Ronaldo ve Depay haberleri için açıklama
Galatasaray'dan Ronaldo ve Depay haberleri için açıklama
Galatasaray Kulübü, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile Hollandalı oyuncu Memphis Depay için herhangi bir transfer girişiminin olmadığını açıkladı. 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T19:05+0300
2022-10-22T19:05+0300
2022-10-22T19:09+0300
spor
galatasaray
cristiano ronaldo
memphis depay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103914/73/1039147334_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fa387abcb82f9b3ee5b74b7ce8ab552.jpg
Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay'ın transferi hakkında bir açıklama geldi.Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20221021/galatasaray-ve-besiktasin-ziraat-turkiye-kupasindaki-rakipleri-belli-oldu-1062562087.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103914/73/1039147334_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc9e20c8ba9bf1f1e4e5938bb696bcb1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, cristiano ronaldo, memphis depay
galatasaray, cristiano ronaldo, memphis depay
Galatasaray'dan Ronaldo ve Depay haberleri için açıklama
19:05 22.10.2022 (güncellendi: 19:09 22.10.2022) Abone ol
Galatasaray Kulübü, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile Hollandalı oyuncu Memphis Depay için herhangi bir transfer girişiminin olmadığını açıkladı.
Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay'ın transferi hakkında bir açıklama geldi.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur" denildi.