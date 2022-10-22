https://sputniknews.com.tr/20221022/fransada-cevreci-gostericiler-otomobil-fuarindaki-araclara-ellerini-yapistirdi-1062596097.html
Fransa'da çevreci göstericiler otomobil fuarındaki araçlara ellerini yapıştırdı
Fransa'da çevreci göstericiler otomobil fuarındaki araçlara ellerini yapıştırdı
Fransa'nın başkenti Paris'te çevreciler, Uluslararası Otomobil Fuarı'ndaki araçlara tutkalla ellerini yapıştırdı. 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T16:16+0300
2022-10-22T16:16+0300
2022-10-22T16:16+0300
dünya
avrupa
çevre
iklim krizi
aktivizm
araba
protesto
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Ulusal basındaki habere göre, dün akşam 'Extinction Rebellion' adlı çevreci gruba üye aktivistler, Uluslararası Otomobil Fuarı'nda eylem yaptı.Çevreciler, otomobil sanayisinin 'çevreci' araçlarla imajını temizlemeye çalışmasına ve bireysel otomobilleri geleceğin ulaşım araçları olarak tanıtmaya devam etmesine tepki gösterdi.Eylemciler, ellerini tutkalla fuarda bulunan arabalara yapıştırdı.Bazı eylemciler de fuara tepki gösterdikleri büyük bir pankart açtı.Eyleme katılan 11 aktivist gözaltına alındı.
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avrupa, çevre, iklim krizi, aktivizm, araba, protesto
avrupa, çevre, iklim krizi, aktivizm, araba, protesto
Fransa'da çevreci göstericiler otomobil fuarındaki araçlara ellerini yapıştırdı
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Fransa'nın başkenti Paris'te çevreciler, Uluslararası Otomobil Fuarı'ndaki araçlara tutkalla ellerini yapıştırdı.
Ulusal basındaki habere göre, dün akşam 'Extinction Rebellion' adlı çevreci gruba üye aktivistler, Uluslararası Otomobil Fuarı'nda eylem yaptı.
Çevreciler, otomobil sanayisinin 'çevreci' araçlarla imajını temizlemeye çalışmasına ve bireysel otomobilleri geleceğin ulaşım araçları olarak tanıtmaya devam etmesine tepki gösterdi.
Eylemciler, ellerini tutkalla fuarda bulunan arabalara yapıştırdı.
Bazı eylemciler de fuara tepki gösterdikleri büyük bir pankart açtı.
Eyleme katılan 11 aktivist gözaltına alındı.