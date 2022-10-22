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https://sputniknews.com.tr/20221022/formula-1de-sezonun-19-yarisi-abdde-yapilacak-1062591252.html
Formula 1'de sezonun 19. yarışı ABD'de yapılacak
Formula 1'de sezonun 19. yarışı ABD'de yapılacak
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'de sezonun 19. yarışıyla sürecek. 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T05:08+0300
2022-10-22T05:08+0300
spor
formula 1 (f1)
formula 1 dünya şampiyonası
grand prix
abd
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Japonya'da düzenlenen önceki yarışla Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen'in üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda ABD Grand Prix'i gerçekleştirilecek.Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, 23 Ekim Pazar günü TSİ 01.00'de başlayacak. Yarış ise aynı gün, TSİ 22.00'de gerçekleştirilecek.Bu sezon Verstappen 12, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) bir yarış galibiyeti elde etti.Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:Pilotlar1. Max Verstappen (Hollanda): 366 puan2. Sergio Perez (Meksika): 2533. Charles Leclerc (Monako): 2524. George Russell (Büyük Britanya): 2075. Carlos Sainz (İspanya): 202Takımlar1. Red Bull: 6192. Ferrari: 4543. Mercedes: 3874. Alpine: 1435. McLaren: 130
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formula 1 (f1), formula 1 dünya şampiyonası, grand prix, abd
formula 1 (f1), formula 1 dünya şampiyonası, grand prix, abd

Formula 1'de sezonun 19. yarışı ABD'de yapılacak

05:08 22.10.2022
© REUTERS / DAVIDE GENNARIFormula 1, Emilia Romagna Grand Prix, İtalya
Formula 1, Emilia Romagna Grand Prix, İtalya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
© REUTERS / DAVIDE GENNARI
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'de sezonun 19. yarışıyla sürecek.
Japonya'da düzenlenen önceki yarışla Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen'in üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda ABD Grand Prix'i gerçekleştirilecek.
Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, 23 Ekim Pazar günü TSİ 01.00'de başlayacak. Yarış ise aynı gün, TSİ 22.00'de gerçekleştirilecek.
Bu sezon Verstappen 12, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) bir yarış galibiyeti elde etti.
Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 366 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 253
3. Charles Leclerc (Monako): 252
4. George Russell (Büyük Britanya): 207
5. Carlos Sainz (İspanya): 202
Takımlar
1. Red Bull: 619
2. Ferrari: 454
3. Mercedes: 387
4. Alpine: 143
5. McLaren: 130
Formula 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
SPOR
Formula 1'de şampiyon Max Verstappen
9 Ekim, 11:39
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