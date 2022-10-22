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https://sputniknews.com.tr/20221022/finlandiya-heyeti-feto-ve-pkk-uyelerinin-iadesini-gorusmek-uzere-turkiyeye-geliyor-1062592941.html
Finlandiya heyeti, FETÖ ve PKK üyelerinin iadesini görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor
Finlandiya heyeti, FETÖ ve PKK üyelerinin iadesini görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor
Finlandiya Adalet Bakanlığı heyeti, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK mensuplarının iadesiyle ilgili görüşme yapmak üzere Türkiye'ye gelecek. 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T12:04+0300
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İsveç ile NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve NATO Zirvesi'nin düzenlendiği İspanya'nın başkenti Madrid'de terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atan Finlandiya, Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ ve PKK üyeleriyle ilgili görüşme gerçekleştirmek üzere heyet gönderecek.Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri, 25 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlığındaki heyetle bir araya gelecek.Görüşmelerde, Adalet Bakanlığı yetkilileri, Finlandiya heyetine FETÖ ve PKK mensubu teröristlerin iadesi talebini tekrarlayacak. Ayrıca görüşmelerde, teröristlerin eylemleri delilleriyle anlatılacak.
https://sputniknews.com.tr/20221021/isvec-basini-basbakan-kristersson-cumhurbaskani-erdogana-mektup-gonderdi-1062586540.html
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fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), pkk, finlandiya, nato
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), pkk, finlandiya, nato

Finlandiya heyeti, FETÖ ve PKK üyelerinin iadesini görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor

12:04 22.10.2022
© AATürkiye ve Finlandiya bayrakları
Türkiye ve Finlandiya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
© AA
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Finlandiya Adalet Bakanlığı heyeti, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK mensuplarının iadesiyle ilgili görüşme yapmak üzere Türkiye'ye gelecek.
İsveç ile NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve NATO Zirvesi'nin düzenlendiği İspanya'nın başkenti Madrid'de terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atan Finlandiya, Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ ve PKK üyeleriyle ilgili görüşme gerçekleştirmek üzere heyet gönderecek.
Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri, 25 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlığındaki heyetle bir araya gelecek.
Görüşmelerde, Adalet Bakanlığı yetkilileri, Finlandiya heyetine FETÖ ve PKK mensubu teröristlerin iadesi talebini tekrarlayacak. Ayrıca görüşmelerde, teröristlerin eylemleri delilleriyle anlatılacak.
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