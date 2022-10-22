https://sputniknews.com.tr/20221022/fenerbahce-ve-galatasaray-kadin-futbol-takimi-kaptanlarindan-futbolseverlere-derbi-cagrisi-1062590858.html

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımı kaptanlarından futbolseverlere derbi çağrısı

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımı kaptanlarından futbolseverlere derbi çağrısı

Fenerbahçe ve Galatasaray kadın futbol takımlarının kaptanları, futbolseverleri, cumartesi günü oynayacakları derbi maça davet ettiler. 22.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-22T04:30+0300

2022-10-22T04:30+0300

2022-10-22T04:30+0300

spor

galatasaray

fenerbahçe

kadın

futbol

derbi

maç

çağrı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/16/1062590993_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d6e9667816ae655c1b09e3a5fdc8dc87.jpg

Fanatik gazetesinin ev sahipliği yaptığı Fanatik Sports&Business Summit 2022 etkinliğinde bir araya gelen kadın futbolcular, Türkiye'de kadın futboluyla ilgili deneyimlerini izleyenlerle paylaştı.Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın kalecisi ve kaptanı Ezgi Çağlar, yaptığı açıklamada, taraftarlarına cumartesi günü oynayacakları derbiyi izleme çağrısı yaptı. Ezgi, "Beylerbeyi 75. yıl Stadyumu'na, cumartesi günü saat 15.00'te bütün taraftarlarımızı, kadın futbolunu izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.Kadın futbolunun 'altın çağı'nı yaşadığını ifade eden Ezgi, özellikle futbolcu olmak isteyen kızların kendilerine gösterdiği ilginin arttığını kaydederek, şunları söyledi:İsmigül Yalçıner: Ne olursa olsun doğru örnek teşkil etmemiz gerekiyorGalatasaray Petrol Ofisi Takımı'nın 2. kaptanı İsmigül Yalçıner ise cumartesi günü oynanacak derbinin önemine dikkati çekti.İsmigül, futbolseverlere çağrıda bulunarak, "Ben de bütün taraftarlarımızı, bizleri izlemeleri için maça davet ediyorum. Umarım kaliteli bir futbolun sergilendiği, güzel bir maç olacak" ifadelerini kullandı.Şu an için en büyük amaçlarının hemcinsi gençlerin kariyerlerine, hayatlarına olumlu yönde dokunabilmek olduğunu ifade eden ve kendilerine gösterilen ilginin artığına dikkati çeken başarılı futbolcu, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20220826/fifanin-baskisi-sonucu-iranli-kadinlar-1979-sonrasi-ilk-kez-bir-lig-macini-stadyumda-izledi--1060421844.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, fenerbahçe, kadın, futbol, derbi, maç, çağrı