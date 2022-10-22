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Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımı kaptanlarından futbolseverlere derbi çağrısı
Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımı kaptanlarından futbolseverlere derbi çağrısı
Fenerbahçe ve Galatasaray kadın futbol takımlarının kaptanları, futbolseverleri, cumartesi günü oynayacakları derbi maça davet ettiler. 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T04:30+0300
2022-10-22T04:30+0300
spor
galatasaray
fenerbahçe
kadın
futbol
derbi
maç
çağrı
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Fanatik gazetesinin ev sahipliği yaptığı Fanatik Sports&amp;Business Summit 2022 etkinliğinde bir araya gelen kadın futbolcular, Türkiye'de kadın futboluyla ilgili deneyimlerini izleyenlerle paylaştı.Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın kalecisi ve kaptanı Ezgi Çağlar, yaptığı açıklamada, taraftarlarına cumartesi günü oynayacakları derbiyi izleme çağrısı yaptı. Ezgi, "Beylerbeyi 75. yıl Stadyumu'na, cumartesi günü saat 15.00'te bütün taraftarlarımızı, kadın futbolunu izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.Kadın futbolunun 'altın çağı'nı yaşadığını ifade eden Ezgi, özellikle futbolcu olmak isteyen kızların kendilerine gösterdiği ilginin arttığını kaydederek, şunları söyledi:İsmigül Yalçıner: Ne olursa olsun doğru örnek teşkil etmemiz gerekiyorGalatasaray Petrol Ofisi Takımı'nın 2. kaptanı İsmigül Yalçıner ise cumartesi günü oynanacak derbinin önemine dikkati çekti.İsmigül, futbolseverlere çağrıda bulunarak, "Ben de bütün taraftarlarımızı, bizleri izlemeleri için maça davet ediyorum. Umarım kaliteli bir futbolun sergilendiği, güzel bir maç olacak" ifadelerini kullandı.Şu an için en büyük amaçlarının hemcinsi gençlerin kariyerlerine, hayatlarına olumlu yönde dokunabilmek olduğunu ifade eden ve kendilerine gösterilen ilginin artığına dikkati çeken başarılı futbolcu, şunları söyledi:
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galatasaray, fenerbahçe, kadın, futbol, derbi, maç, çağrı
galatasaray, fenerbahçe, kadın, futbol, derbi, maç, çağrı

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımı kaptanlarından futbolseverlere derbi çağrısı

04:30 22.10.2022
© AAFenerbahçe ve Galatasaray kadın futbol takımlarının kaptanları, futbolseverleri, cumartesi günü oynayacakları derbi maça davet ettiler.
Fenerbahçe ve Galatasaray kadın futbol takımlarının kaptanları, futbolseverleri, cumartesi günü oynayacakları derbi maça davet ettiler. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
© AA
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Fenerbahçe ve Galatasaray kadın futbol takımlarının kaptanları, futbolseverleri, cumartesi günü oynayacakları derbi maça davet ettiler.
Fanatik gazetesinin ev sahipliği yaptığı Fanatik Sports&Business Summit 2022 etkinliğinde bir araya gelen kadın futbolcular, Türkiye'de kadın futboluyla ilgili deneyimlerini izleyenlerle paylaştı.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın kalecisi ve kaptanı Ezgi Çağlar, yaptığı açıklamada, taraftarlarına cumartesi günü oynayacakları derbiyi izleme çağrısı yaptı. Ezgi, "Beylerbeyi 75. yıl Stadyumu'na, cumartesi günü saat 15.00'te bütün taraftarlarımızı, kadın futbolunu izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.
Kadın futbolunun 'altın çağı'nı yaşadığını ifade eden Ezgi, özellikle futbolcu olmak isteyen kızların kendilerine gösterdiği ilginin arttığını kaydederek, şunları söyledi:
"Fenerbahçe Spor Kulübü'nde, Fenerbahçe çevresinde, Fenerbahçe'yi çok sevenlerin, futbolu çok sevenlerin gerçekten büyük bir ilgisiyle karşılaşıyoruz. Bizim zaten amacımız genç kızlarımıza, onların örnek alabileceği bir rol model olmak. Bunu biz gerçekleştirebildiysek ne mutlu bize. Ben bunu gerçek anlamda hem çalışmalarımla hem de profesyonelliğimle gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Sosyal medya üzerinden ne soru sorarlarsa, ne ihtiyaçları varsa her zaman onlara destek çıkarız."

İsmigül Yalçıner: Ne olursa olsun doğru örnek teşkil etmemiz gerekiyor

Galatasaray Petrol Ofisi Takımı'nın 2. kaptanı İsmigül Yalçıner ise cumartesi günü oynanacak derbinin önemine dikkati çekti.
İsmigül, futbolseverlere çağrıda bulunarak, "Ben de bütün taraftarlarımızı, bizleri izlemeleri için maça davet ediyorum. Umarım kaliteli bir futbolun sergilendiği, güzel bir maç olacak" ifadelerini kullandı.
Şu an için en büyük amaçlarının hemcinsi gençlerin kariyerlerine, hayatlarına olumlu yönde dokunabilmek olduğunu ifade eden ve kendilerine gösterilen ilginin artığına dikkati çeken başarılı futbolcu, şunları söyledi:
"Çok fazla sayıda kız çocuğu bize, sosyal medya üzerinden takip ediyor. Yolda görüp, çevirenler oluyor. 'Nasıl futbola başlayabiliriz' diye soranlar oluyor. Bu bizim için çok gurur verici, aynı zamanda da büyük bir sorumluluk yüklüyor. Ne olursa olsun doğru örnek teşkil etmemiz, saha içinde ve dışında, başarılı bir şekilde takımlarımızı ve kadın futbolunu temsil etmemiz gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi, her noktada, kadın futbolu için yapmaya hazırız."
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