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https://sputniknews.com.tr/20221022/erdogan-milletimiz-fetoculerle-hamburger-yemek-icin-10-bin-kilometre-yol-gidenlere-yuz-vermez-1062599837.html
Erdoğan: Milletimiz FETÖ'cülerle hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez
Erdoğan: Milletimiz FETÖ'cülerle hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Birileri kendini aldatıyor, aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış, bunlar aç tavuk. Milletimiz FETÖ'cüler ile benzin istasyonunda... 22.10.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Merkez Spor Salonu’nda Mahalle Bizim Gençlik Bizim Programı’nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Milletimiz FETÖ'cülerle hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez

18:24 22.10.2022 (güncellendi: 18:38 22.10.2022)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Birileri kendini aldatıyor, aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış, bunlar aç tavuk. Milletimiz FETÖ'cüler ile benzin istasyonunda hamburger yemek için on bin kilometre yol gidenlere yüz vermez" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Merkez Spor Salonu’nda Mahalle Bizim Gençlik Bizim Programı’nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Geçmişte tedirginlik duyulan sokaklar artık gençlerin sesiyle şenlendi, güzelleşti. Gençlik kollarımız ülke genelinde yaklaşık 140 bin gencin katıldığı programla burada yapmak istediğini söyledi. Birileri AK Parti'de "gençlik yok" diyor. İşte gençlik burada. Siz gençlerimizle bir araya geldiğimizde gönlümüz gençleşiyor, ruhumuz gençleşiyor. İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye seçim kampanyasıyla gençlerimizle birlikte seçimlere kadar durmaksızın yolumuza devam edeceğiz. Türkiye yüzyılının ilhamı da, geleceği de sizlersiniz.
Biz seçimden seçime millete giden bir parti olmadık. Her günümüz seçim günüdür. Seçimler bizim için ahit yenilemedir. Milletimiz darbecilerle anlaşıp tanların arasından sıvışanlara emanet vermez. Milletimiz FETÖ'cülerle benzin istasyonunda hamburger yemek için 10 bin km yol gidenlere yüz vermez. Milletimiz benim orduma, benim ordumun askerine hakaret eden bu malum Ana muhalefete ve diğerlerine seçimlerde en güzel şekilde dersini verecektir.
Milletimiz darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışan korkaklara emaneti teslim etmez. Gençler, Milletimiz benim orduma, benim ordumun askerine hakaret eden bu malum ana muhalefete ve diğerlerine seçimlerde en güzel şekilde dersini verecektir. Ordumuza bu yakıştırmalar bedeli ödenecektir. Yargıda hesabını verecekler. Bunları meydanı boş bırakmak suretiyle istediğiniz gibi dolaşın diyemeyiz.
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