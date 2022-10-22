https://sputniknews.com.tr/20221022/dezenfektanin-patlamasiyla-yanan-kadin-75-gundur-yogun-bakimda-1062593626.html

Dezenfektanın patlamasıyla yanan kadın, 75 gündür yoğun bakımda

Dezenfektanın patlamasıyla yanan kadın, 75 gündür yoğun bakımda

Antalya'nın Manavgat ilçesinde üniversite eğitimi için harçlık biriktirmek amacıyla otel restoranında komilik yapan Havva Öz, depoda şişelere dezenfektan... 22.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-22T12:52+0300

2022-10-22T12:52+0300

2022-10-22T12:52+0300

yaşam

dezenfektan

kaza

yanık

tedavi

yoğun bakım

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelin restoranında komi olarak görev yapan Havva Öz, 8 Ağustos'ta depoda 2 iş arkadaşıyla müşterilerin kullanacağı dezenfektan şişelerini doldurmaya başladı. Bu sırada depoya gelen otel çalışanı A.H.T., sigara içmek için çakmağını ateşledi. Dezenfektanın parlaması sonucu Havva Öz'ün elbisesi tutuşunca iş arkadaşı Barış Aydın formasını çıkarıp, alevleri söndürmeye çalıştı. Barış Aydın'ın da bu sırada kolu ve sırtında hafif yanık oluştu.Konuşamıyor, nefes alamıyorVücudunun büyük kısmı yanan Havva Öz, ilçedeki özel hastaneye, ardından Antalya'ya sevk edildi. İlk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelerin yanık ünitelerinde yer bulunamayınca Öz, ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Yanık ünitesi yoğun bakım servisinde 75 gündür tedavi gören Havva Öz'ün boğazından açılan delikle makine yardımıyla nefes alıp beslenmesi sağlanıyor.Savcılık soruşturma başlattıAilenin şikayeti üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Ağustos'ta soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Havva Öz'ün iş arkadaşı Barış Aydın, jandarmaya ifade verdi. Olayı anlatan Aydın, Havva Öz ile Ceren Ceren'in restoranda müşterilerin kullanması için dezenfektan şişelerini doldurduklarını belirtti. Barış Aydın, "'Abi, bu yere dökülüyor, dolduramıyoruz. Nasıl dolduracağız' diye sordular. Bidonu yukarıdan dökmeleri gerektiğini söyledim. Konuşurken arkamdan birinin geldiğini fark edip, A.H.T.'yi gördüm. Dezenfektan bidonuyla şişeleri nasıl doldurmaları gerektiğini gösterdiğim sırada çakmak sesi duydum. Elimdeki dezenfektan bidonu parladı. Kızlar, 'yanıyoruz' diye bağırmaya başladı. Etrafıma baktığımda A.H.T.'nin yanmadığını gördüm ama kriz geçirir gibi yuvarlanarak depodan çıktı. Elbiseleri tutuşan Havva Öz'e sarılarak ateşi söndürmeye çalıştım, kıyafetlerimi çıkarıp üzerine sararak daha fazla yanmasını engelledim. Yardım için bağırmamız üzerine diğer personel yanımıza gelerek ateşi söndürdü" diye konuştu.Üniversiteye kaydını dondurduYoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Havva Öz, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı'nı kazandı. İkizi Ali ile aynı üniversiteye gitmeyi hayal eden Havva Öz, tedavisi nedeniyle eğitimine başlayamadı. Aynı bölümü kazanan ikizi Ali okula giderken, Havva Öz'ün kaydı donduruldu.Anne Öz, bir arkadaşının Havva Öz'ün yandığını telefonla haber vermesi üzerine hastaneye gittiğini, kızını görünce fenalaştığını söyledi. İzmir'e götürülürken ambulansı takip ettiklerini dile getiren Fatma Öz, enfeksiyon riski nedeniyle kızını 52 gün sonra görebildiğini aktardı. Fatma Öz, "Kızım beni görünce ağladı, ben de ağladım. 'Ağlama annem, iyi olacaksın' dedim. Ellerimi sıkıca tuttu. Hiç kıpırdamadan yatıyordu" dedi.Hayati riski devam ediyorOlayın ardından otel yetkililerinin kendilerini aramadığını söyleyen Ahmet Ali Öz ise tedavisi için uzun süre gereken kızının hayati riskinin sürdüğünü söyledi. Ailenin avukatı Ezgi Eroğlu da son yıllarda otellerde inşaat sektöründen daha fazla iş kazası yaşandığına dikkati çekti. Eroğlu, savcılık soruşturmasının tamamlanmasının ardından hukuki işlemlere başlayacaklarını söyledi.

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dezenfektan, kaza, yanık, tedavi, yoğun bakım