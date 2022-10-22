CANLI | Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde bombardıman sonucu beş sivil yaralandı

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesine düzenlenen bombardımanda beş sivilin yaralandığı belirtildi.
16:04 22.10.2022
Rusya’nın Belgorod bölgesinde Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıda iki sivil hayatını kaybetti
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesine sınırın karşı tarafından düzenlenen bombardıman sonucunda iki sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov daha önceki açıklamasında, bombardıman yüzünden 11 sivilin yaralandığını, içlerinden dördünün durumunun ağır olduğunu kaydetmişti.
Belgorod’da bu sabah, bölgede bir süreden beri uygulanan ‘sarı terör tehlikesi seviyesi rejimi’ kasım ayına kadar uzatıldı. Söz konusu rejim, yüksek terör tehlikesine işaret ediyor ve bölgelerde bir terör eylemi gerçekleştirilebileceğine ilişkin doğrulanmış istihbarat olması hâlinde ilan ediliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Belgorod’ın da içlerinde olduğu sekiz Rusya bölgesinde ‘orta seviye müdahele rejimi’ ilan etmişti. Bu rejim de kamu düzeninin korunmasına ilişkin önlemler alınmasını, devlet ve iletişim tesislerinin özel bir çalışma rejimine geçirilmesini içeriyor. Bu rejim geçerli olduğu sürece ayrıca, vatandaşların söz konusu bölgeye giriş ve çıkışları kısıtlanabiliyor.
Belgorod’a, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasından beri sık sık Ukrayna tarafından saldırılar düzenleniyor.
15:12 22.10.2022
Rusya: Ukrayna güçlerine yakıt sağlayan büyük bir petrol deposunu vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyondaki gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Rus ordu güçlerinin, Dnepropetrovsk bölgesindeki Alekseyevka yerleşim yerinde büyük bir petrol depolama tesisini imha ettiklerini belirtti. Konaşenkov, söz konusu tesiste Ukrayna güçlerine tedarik edilmesi için 56 bin ton dizel yakıt bulundurulduğunu kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, Harkov ve Zaporojye bölgelerinde üç ordu komuta noktasını imha ettiklerini belirtti.
Konaşenkov, operasyonlar sırasında, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarında bulunan iki silah deposunu da vurduklarını ekledi.
Rus Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Rusya’nın hava savunma sistemlerinin Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri ile Herson’da Ukrayna ordusunun altı insansız hava aracını düşürdüklerini de söyledi.
‘Ukrayna güçlerini Herson, Lugansk ve Donetsk’te geriye püskürttük’
Bunun yanında Konaşenkov, Ukrayna güçlerinin Herson ile Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerindeki karşı saldırı girişimlerinin bastırıldığını ve Ukrayna güçlerinin saldırıya geçtikleri mevzilerine geri püskürtüldüklerini kaydetti.
Konaşenkov, Rus ordusunun Harkov’da Ukrayna yapımı Neptün füze sistemlerinin üretildiği bir tesisi vurduğunu da kaydetti.
Bununla beraber Konaşenkov, yerel idarecilerin bir dizi saldırı gerçekleştirildiğini söylediği başkent Kiev’de herhangi bir operasyon düzenlediğini doğrulayan bir açıklama yapmadı.
14:56 22.10.2022
Rusya: Ukrayna güçlerine yakıt sağlayan büyük bir petrol deposunu vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyondaki gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Rus ordu güçlerinin, Dnepropetrovsk bölgesindeki Alekseyevka yerleşim yerinde büyük bir petrol depolama tesisini imha ettiklerini belirtti. Konaşenkov, söz konusu tesiste Ukrayna güçlerine tedarik edilmesi için 56 bin ton dizel yakıt bulundurulduğunu kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, Harkov ve Zaporojye bölgelerinde üç ordu komuta noktasını imha ettiklerini belirtti.
Konaşenkov, operasyonlar sırasında, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarında bulunan iki silah deposunu da vurduklarını ekledi.
Rus Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Rusya’nın hava savunma sistemlerinin Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri ile Herson’da Ukrayna ordusunun altı insansız hava aracını düşürdüklerini de söyledi.
‘Ukrayna güçlerini Herson, Lugansk ve Donetsk’te geriye püskürttük’
Bunun yanında Konaşenkov, Ukrayna güçlerinin Herson ile Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerindeki karşı saldırı girişimlerinin bastırıldığını ve Ukrayna güçlerinin saldırıya geçtikleri mevzilerine geri püskürtüldüklerini kaydetti.
Konaşenkov, Rus ordusunun Harkov’da Ukrayna yapımı Neptün füze sistemlerinin üretildiği bir tesisi vurduğunu da kaydetti.
Bununla beraber Konaşenkov, yerel idarecilerin bir dizi saldırı gerçekleştirildiğini söylediği başkent Kiev’de herhangi bir operasyon düzenlediğini doğrulayan bir açıklama yapmadı.
14:16 22.10.2022
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Şebekino kentine yönelik bombardımanda beş sivilin yaralandığını, sivil tesislerin tahrip olduğunu kaydetti.
Gladkov, Belgorod’da yaşananlara ilişkin, “Murom köyünden uzaklaşırken Şebekino yakınlarında duman gördüm ve Şebekino’nun o sırada bombalandığı bilgisini aldım. Sivil tesisler hasar gördü. Şu an elimizde olan verilere göre bombardıman yüzünden beş sivil yaralanmış durumda” dedi. Gladkov, yaralananlara gereken tıbbi yardımın sağlanacağını da ekledi.
Rusya’nın Belgorod bölgesi, ülkenin Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasından beri sık sık Ukrayna tarafından bombalanıyor.