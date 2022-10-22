CANLI | Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde bombardıman sonucu beş sivil yaralandı

Rusya’nın Belgorod bölgesinde Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıda iki sivil hayatını kaybetti

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesine sınırın karşı tarafından düzenlenen bombardıman sonucunda iki sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov daha önceki açıklamasında, bombardıman yüzünden 11 sivilin yaralandığını, içlerinden dördünün durumunun ağır olduğunu kaydetmişti.

Belgorod’da bu sabah, bölgede bir süreden beri uygulanan ‘sarı terör tehlikesi seviyesi rejimi’ kasım ayına kadar uzatıldı. Söz konusu rejim, yüksek terör tehlikesine işaret ediyor ve bölgelerde bir terör eylemi gerçekleştirilebileceğine ilişkin doğrulanmış istihbarat olması hâlinde ilan ediliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Belgorod’ın da içlerinde olduğu sekiz Rusya bölgesinde ‘orta seviye müdahele rejimi’ ilan etmişti. Bu rejim de kamu düzeninin korunmasına ilişkin önlemler alınmasını, devlet ve iletişim tesislerinin özel bir çalışma rejimine geçirilmesini içeriyor. Bu rejim geçerli olduğu sürece ayrıca, vatandaşların söz konusu bölgeye giriş ve çıkışları kısıtlanabiliyor.

Belgorod’a, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasından beri sık sık Ukrayna tarafından saldırılar düzenleniyor.