https://sputniknews.com.tr/20221022/bidendan-italyanin-yeni-basbakani-meloniye-tebrik-1062599550.html

Biden'dan İtalya'nın yeni Başbakanı Meloni'ye tebrik

Biden'dan İtalya'nın yeni Başbakanı Meloni'ye tebrik

ABD Başkanı Joe Biden, İtalya'da başbakan seçilen Giorgia Meloni'yi tebrik ederek, iki ülke arasındaki işbirliğini sürdürme mesajı verdi. 22.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-22T18:22+0300

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ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Meloni'yi İtalya'nın yeni başbakanı olmasından dolayı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.İtalya'nın önemli bir NATO müttefiği ve küresel sorunlarda ABD'nin önemli bir ortağı olduğunu vurgulayan Biden, "G7 liderlerinden biri olarak, Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmeye, Rusya'dan yaptıklarının hesabını sormaya, insan haklarına saygıyı sağlamaya ve sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma kurmaya devam etmemizi umuyorum" değerlendirmesinde bulundu.İtalya'nın ilk kadın başbakanı45 yaşındaki Giorgia Meloni, İtalya'da ilk kadın başbakan olarak tarihe geçti.Meloni, 2008'de erken seçimleri kazanıp başbakan olan Silvio Berlusconi'den bu yana seçim kazanarak başbakanlığa gelen ilk isim olmasının yanı sıra ülkede 1922-1943 döneminde iktidarda kalan faşist diktatör Benito Mussolini'den sonra iktidara gelen ilk aşırı sağcı başbakan oldu.

https://sputniknews.com.tr/20221022/italyada-asiri-sagci-meloni-hukumeti-yemin-ederek-goreve-basladi-1062593781.html

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