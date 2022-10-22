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https://sputniknews.com.tr/20221022/bartindaki-maden-kazasi-icin-meclis-komisyonu-kurulmasi-karari-resmi-gazetede-1062589880.html
Bartın'daki maden kazası için Meclis Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de
Bartın'daki maden kazası için Meclis Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de
Bartın'da meydana elen maden patlamasıyla ilgili Meclis Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 22.10.2022, Sputnik Türkiye
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Bartın’ın Amasra İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazasının Tüm Yönleriyle Araştırılarak Benzer Kazaların Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
bartın
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bartın, amasra, patlama, maden
bartın, amasra, patlama, maden

Bartın'daki maden kazası için Meclis Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de

01:50 22.10.2022 (güncellendi: 01:53 22.10.2022)
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamanın ardından, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gelen ekipler, yoğun mücadele veriyor. Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlarından haber gelmesini bekledi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamanın ardından, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gelen ekipler, yoğun mücadele veriyor. Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlarından haber gelmesini bekledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
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Ayrıntılar geliyor
Bartın'da meydana elen maden patlamasıyla ilgili Meclis Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bartın’ın Amasra İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazasının Tüm Yönleriyle Araştırılarak Benzer Kazaların Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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