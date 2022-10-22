https://sputniknews.com.tr/20221022/bartindaki-maden-kazasi-icin-meclis-komisyonu-kurulmasi-karari-resmi-gazetede-1062589880.html
Bartın'daki maden kazası için Meclis Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de
Bartın'daki maden kazası için Meclis Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de
Bartın'da meydana elen maden patlamasıyla ilgili Meclis Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T01:50+0300
2022-10-22T01:50+0300
2022-10-22T01:53+0300
bartın
türkiye
amasra
patlama
maden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1062337519_0:39:1200:714_1920x0_80_0_0_272c5b833019c097d41eaeade1d857a3.jpg
Bartın’ın Amasra İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazasının Tüm Yönleriyle Araştırılarak Benzer Kazaların Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
bartın
türkiye
amasra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1062337519_99:0:1102:752_1920x0_80_0_0_57b35fbd6a7b59255399ba0b7b53a3d4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bartın, amasra, patlama, maden
bartın, amasra, patlama, maden
Bartın'daki maden kazası için Meclis Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de
01:50 22.10.2022 (güncellendi: 01:53 22.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Bartın'da meydana elen maden patlamasıyla ilgili Meclis Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bartın’ın Amasra İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazasının Tüm Yönleriyle Araştırılarak Benzer Kazaların Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.