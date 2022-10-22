https://sputniknews.com.tr/20221022/bakan-soylu-gonullu-geri-donus-yapan-suriyeli-sayisi-50-bin-1062594993.html

Bakan Soylu: Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 50 bin

Bakan Soylu: Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 50 bin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2021 yılbaşından eylül ayına kadar gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 43 bin 420'ydi. Şu anda bu sayı 50 bin oldu"... 22.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-22T14:30+0300

2022-10-22T14:30+0300

2022-10-22T14:30+0300

politika

süleyman soylu

suriyeli mülteciler

afgan sığınmacı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060629854_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_2671fe19db5728ad66aec0fc0ebf3141.jpg

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göç politikalarına ilişkin Twitter hesabından bir video paylaşarak açıklama yaptı. Bakan Soylu, 11 yıldır sahillerden, denizden bebek cesetleri toplandığını belirterek, "11 yıldır umuda yolculuk eden insanlara el uzatıyoruz. Bu millet, bu devlet yanlış bir şey yapmadı. Gurur duyulacak, onurlu bir iş yaptı. Biz komşumuza sırtımızı dönmedik, biz insanlığa da sırtımızı dönemezdik. Halep, Şam, Bağdat, biz bu şehirleri ilk defa duymadık. Tarihimizde beraberdik, Çanakkale Savaşı'nda beraberdik. Bize sığınanlara kapımızı kapatamazdık. Boraltan Köprüsü'nü tekrar yaşamayazdık" ifadelerini kullandı.Yabancı düşmanlığını bir kesimin artırması sonucu turistlerin de hedef gösterilir hale getirildiğini kaydeden Soylu, "Allah'tan milletimiz yüksek ferasetiyle bu provakasyonlara, oyunlara gelmedi. Öte yandan, ülkelerinden savaş ve benzeri sebeple ülkemize gelen sığınmacılar var. Biz insanlık adına, komşuluk adına sığınmacılara, daha doğrusu ülkesinde savaş olanlara uluslararası kurallar çerçevesinde sahip çıkıyoruz. Bunların da sayısı farklı ülkelerden toplam 320 bin kişi. Yine savaştan kaçarak uluslararası kurallar çerçevesinde ülkemize gelen geçici koruma kapsamında kayıtlı Suriyeliler var. Suriyeli kardeşlerimizin gelişi, 2011'de başladı. En yoğun dönem 2013 ile 2016 arasında oldu. 2018'den beri Suriyeli sayısı hemen hemen aynı kaldı. 2018 sayımız, 3 milyon 623 bindi, halihazırdaki sayı ise 3 milyon 629 bin kişi" dedi.'Kaçak göç baskısı yüzde 35 azaldı'Hudutlarda 'Entegre Sınır Güvenlik Sistemi'ni yaptıklarını kaydeden Soylu, açıklamasına şöyle devam etti:'Sınırdışı oranımız yüzde 69'Geri gönderme merkezlerinin sayısının 2015'te 1740 iken bugün 20 bin 540 olduğunu açıklayan Bakan Soylu, "Sınır dışı oranımız ise toplamda yüzde 69, Afgan kaçak göçmenlerde yüzde 65, Pakistanlı kaçak göçmenlerde ise her kaçak göçmenin yüzde 85'idir. Avrupa'da bu oran yüzde 10'dur. 2021 yılbaşından eylül ayına kadar gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 43 bin 420'ydi. Şu anda bu sayı 50 bin oldu. Suriyelilerin sayısı 2013, 2016 arasında 12,5 kat artmıştı. Son 4,5 yılda yurt içindeki Suriyeli sayısı, buradaki çocuk doğumlara rağmen değişmediği ve artmadığı gibi aldığımız tedbirlerle göçe hazır 6 milyon insan güvenli hale getirdiğimiz, Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde kaldı. 2019'da 201 bin kaçak Afgan yakalamıştık, geçen yıl 70 bin, bu yıl ise halen 94 bin" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süleyman soylu, suriyeli mülteciler, afgan sığınmacı