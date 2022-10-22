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https://sputniknews.com.tr/20221022/arastirma-denizlere-bir-yilda-dusurulen-balik-aglari-dunyanin-etrafini-18-kez-sarabilir-1062605250.html
Araştırma: Denizlere bir yılda düşürülen balık ağları dünyanın etrafını 18 kez sarabilir
Araştırma: Denizlere bir yılda düşürülen balık ağları dünyanın etrafını 18 kez sarabilir
Araştırma, denizlere bir yılda düşürülen ya da terk edilen balık ağlarının dünyanın etrafını 18 kez sarabileceğini ortaya koydu. 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T21:39+0300
2022-10-22T21:40+0300
dünya
araştırma
balık
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Science Alert’in haberine göre, her yıl milyarlarca kanca, milyonlarca balık tuzağı ve yüzbinlerce kilometre uzunluğundaki balık ağları sulara terk ediliyor.Balıkçılık faaliyetleri yürütenlerin denizlere düşürdüğü ve onlarca yıl su altında varlığını koruyan av malzemeleri çevre kirliliğine neden oluyor.Terkedilen ağların yol açtığı tehlike, kontrolsüz şekilde avlanmayı sürdürdükleri için “hayalet avcılık” olarak niteleniyor.Hayalet avcılığın zarar verdiği türler arasında nesli tükenmekte olan canlılar da yer alıyor. Örneğin, son 50 yılda yüzde 70 oranında azalan köpek balıkları ve vatozların, ağlara ve kancalara takılarak yara aldıkları biliniyor.Endüstriyel av malzemeleri üzerine çalışmalar yürüten Avustralyalı araştırmacıların yaptığı yeni bir değerlendirmeye göre, bir yılda denizlere bırakılan balık ağları, dünyayı 18 kez saracak uzunluğa sahip.Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Tazmanya Üniversitesi’nden Kelsey Richardson, değerlendirmeye varmak için doğrudan balıkçılıklardan sağladıkları verileri kullandıklarını belirtti.Çalışma kapsamında 7 ülkeden 450 balıkçı ile kullandıkları ve denizde kaybolan av malzemelerine ilişkin görüşme yapıldı.Araştırmada, balıkçı teknelerinin boyutunun denize düşürülen ağ ve balık tuzaklarının oranını etkilediği; gemilerin ve büyük teknelerin daha iyi avcılık teknolojilerine sahip olduğu için küçük teknelere kıyasla daha az atık bıraktığı kaydedildi.Çalışma, Science Advances dergisinde yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20220131/iklim-degisikligi-ve-cevre-kirliligi-golgesinde-deniz-kaplumbagalarinin-tehlikeli-yolculugu-1053305227.html
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araştırma, balık, ağ
araştırma, balık, ağ

Araştırma: Denizlere bir yılda düşürülen balık ağları dünyanın etrafını 18 kez sarabilir

21:39 22.10.2022 (güncellendi: 21:40 22.10.2022)
© AABatı Karadeniz'de balıkçılar
Batı Karadeniz'de balıkçılar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
© AA
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Araştırma, denizlere bir yılda düşürülen ya da terk edilen balık ağlarının dünyanın etrafını 18 kez sarabileceğini ortaya koydu.
Science Alert’in haberine göre, her yıl milyarlarca kanca, milyonlarca balık tuzağı ve yüzbinlerce kilometre uzunluğundaki balık ağları sulara terk ediliyor.
Balıkçılık faaliyetleri yürütenlerin denizlere düşürdüğü ve onlarca yıl su altında varlığını koruyan av malzemeleri çevre kirliliğine neden oluyor.
Terkedilen ağların yol açtığı tehlike, kontrolsüz şekilde avlanmayı sürdürdükleri için “hayalet avcılık” olarak niteleniyor.
Hayalet avcılığın zarar verdiği türler arasında nesli tükenmekte olan canlılar da yer alıyor. Örneğin, son 50 yılda yüzde 70 oranında azalan köpek balıkları ve vatozların, ağlara ve kancalara takılarak yara aldıkları biliniyor.
Endüstriyel av malzemeleri üzerine çalışmalar yürüten Avustralyalı araştırmacıların yaptığı yeni bir değerlendirmeye göre, bir yılda denizlere bırakılan balık ağları, dünyayı 18 kez saracak uzunluğa sahip.
Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Tazmanya Üniversitesi’nden Kelsey Richardson, değerlendirmeye varmak için doğrudan balıkçılıklardan sağladıkları verileri kullandıklarını belirtti.
Çalışma kapsamında 7 ülkeden 450 balıkçı ile kullandıkları ve denizde kaybolan av malzemelerine ilişkin görüşme yapıldı.
Araştırmada, balıkçı teknelerinin boyutunun denize düşürülen ağ ve balık tuzaklarının oranını etkilediği; gemilerin ve büyük teknelerin daha iyi avcılık teknolojilerine sahip olduğu için küçük teknelere kıyasla daha az atık bıraktığı kaydedildi.
Çalışma, Science Advances dergisinde yayımlandı.
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