https://sputniknews.com.tr/20221022/almanyadan-iran-icin-seyahat-uyarisi-1062588608.html
Almanya'dan İran için seyahat uyarısı
Almanya'dan İran için seyahat uyarısı
Almanya Dışişleri Bakanlığı, ülke vatandaşlarını İran'a seyahat etmekten kaçınmaya çağırdı. 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T00:38+0300
2022-10-22T00:38+0300
2022-10-22T00:38+0300
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Almanya Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik yeni bir seyahat uyarısı yayınladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran'a seyahat etmeme konusunda uyarıyoruz. Alman vatandaşları, keyfi olarak gözaltına alınma, sorguya çekilme, yargılanma ve uzun süreli hapis cezalarına çarptırılma riskiyle karşı karşıya" ifadelerine yer verildi.Ne olmuştu?Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Emini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Emini’nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Emini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Emini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221020/kanadadan-iranli-6-kisi-ve-4-kuruma-yaptirim-1062511706.html
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iran, almanya, seyahat uyarısı
iran, almanya, seyahat uyarısı
Almanya'dan İran için seyahat uyarısı
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Almanya Dışişleri Bakanlığı, ülke vatandaşlarını İran'a seyahat etmekten kaçınmaya çağırdı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik yeni bir seyahat uyarısı yayınladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran'a seyahat etmeme konusunda uyarıyoruz. Alman vatandaşları, keyfi olarak gözaltına alınma, sorguya çekilme, yargılanma ve uzun süreli hapis cezalarına çarptırılma riskiyle karşı karşıya" ifadelerine yer verildi.
Ne olmuştu?
Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Emini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Emini’nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.
Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Emini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Emini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.
İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.