https://sputniknews.com.tr/20221022/ak-parti-istanbul-il-baskanligi-hadimkoy-halk-ekmek-fabrikasinda-uretim-yapilmadigi-tespit-edildi-1062598051.html

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı: Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim yapılmadığı tespit edildi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı: Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim yapılmadığı tespit edildi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan İBB'nin Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'na ilişkin yapılan açıklamada,"Fabrikanın açılışının sadece törenden ibaret olduğu... 22.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-22T17:45+0300

2022-10-22T17:45+0300

2022-10-22T17:45+0300

türkiye

halk

halk ekmek

chp

fabrika

ak parti

ekrem imamoğlu

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/16/1062597584_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e3fbdab89b42e7faa6cefe4b62d45cd4.jpg

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 3 ay önce açılışını yaptığı Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim yapılmadığını belirtti.AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, fabrikanın AK Parti döneminde projelendirildiği, projenin finansı için İBB Meclisi'ne teklif sunulduğu, Ekrem İmamoğlu dahil tüm CHP'li İBB Meclis üyelerinin ret oyu verdiği kaydedildi.Teklifin oy çokluğuyla kabul edildiği ve 2018'de projenin yapımına başlandığı aktarılan açıklamada, fabrika için teknik ekipmanların AK Parti döneminde alındığı, CHP'li İBB döneminde fabrikanın yapım çalışmalarının büyük kesintiye uğradığı, 23 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından fabrika açılış töreni yapıldığı ifade edildi.Açıklamada, "Ancak fabrikanın açılışının sadece törenden ibaret olduğu, o gün bugündür fabrikada ekmek üretiminin yapılmadığı tespit edildi. Bunun üzerine konu, İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından 15 Ekim'de İBB Meclisi gündemine getirildi. İBB Başkanlığına soru önergesi verildi ancak hala cevap verilmedi" ifadeleri kullanıldı.İBB Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nın CHP'nin iddia ettiği gibi yüzde 1 seviyesindeyken devredilmediği, 320 milyon lira yatırım yapıldığı ve yüzde 46'sının tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:'Fabrikanın varlığını unutan CHP yönetimi, provokasyon amacıyla fabrikanın varlığını hatırladı'Açıklamada, İBB'den hala cevap gelmemesi üzerine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından 21 Ekim'de basın açıklaması yapıldığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20220808/istanbulda-halk-ekmekin-fiyati-3-lira-oldu-1059652526.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

halk, halk ekmek, chp, fabrika, ak parti, ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu