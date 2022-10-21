https://sputniknews.com.tr/20221021/yunanistan-basbakani-micotakis-turk-ve-yunan-savunma-bakanlari-arasindaki-iletisim-devam-edebilir-1062576058.html

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türk ve Yunan savunma bakanları arasındaki iletişim devam edebilir

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türk ve Yunan savunma bakanları arasındaki iletişim devam edebilir

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Yunan mevkidaşı Nikos Panayotopulos'un NATO Savunma Bakanları Toplantısı... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T18:40+0300

2022-10-21T18:40+0300

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Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Miçotakis, "Bir kez daha söyleyeceğim, halklarımız birbirlerine karşı düşmanca hisler beslemiyor. Bunun, korumamız gereken bir emanet olduğunu düşünüyorum. Birkaç gün önce Selanik-İzmir arasında ticari bir (gemi) seferi başladı ve umarım başarılı olur. Zira, bu şekilde iki halk arasındaki iletişim ve karşılıklı ticaret gelişebilir." diye konuştu.Miçotakis, Akar ve Panayotopulos'un görüşmesine ilişkin ise "İki Savunma Bakanı arasında görüşme olmasını olumlu değerlendiriyorum ve (belli) koşullar altında bu iletişim devam edebilir." ifadesini kullandı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, 27 Ekim'de Atina'yı ziyaret edeceğini kaydeden Miçotakis, bu ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sorunların ele alınacağını ifade etti.

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