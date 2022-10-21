https://sputniknews.com.tr/20221021/youtube-premium-abonelik-ucretlerine-yuzde-76-zam-1062548066.html
Youtube Premium abonelik ücretlerine yüzde 76 zam
Youtube Premium abonelik ücretlerine yüzde 76 zam
Türkiye'deki Youtube Premium abonelik ücretlerine zam yapıldı. Eski fiyatı 16.99 TL olan Premium aboneliğin fiyatı 29.99 TL'ye, 25.99 TL olan Youtube Premium... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T00:45+0300
2022-10-21T00:45+0300
2022-10-21T00:45+0300
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Türkiye'deki YouTube Premium abonelik ücretlerine zam geldi. Arka planda video oynatma ve videoları indirip onları internetsiz bir şekilde izleme fırsatı sunan bu servis için yayımlanan yeni tarife 21 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.Eski fiyatı 16.99 TL olan Premium aboneliğin fiyatı 29.99 TL'ye, 25.99 TL olan Youtube Premium Aile Üyeliği fiyatı aylık 59.99 TL'ye, 9.99 TL olarak açıklanan öğrenci aboneliği ise 19.49 TL'ye yükseltildi. YouTube aboneliğin yıllık ücreti ise 299.99 TL olarak açıklandı.Platformdan kullanıcılara gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:"YouTube Premium ile sevdiğiniz videoları, içerik üreticileri ve müzisyenleri daha rahat takip edebilmeniz için kesintisiz YouTube keyfi sunuyoruz. Size mükemmel hizmet ve özellikler sunmaya devam edebilmek için aylık ₺16,99 olan Premium aboneliğinizin fiyatını aylık ₺29,99 olarak güncelleyeceğiz. Bu değişiklik, 21 Kasım 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan bir sonraki faturalama döneminizde uygulanacak."
https://sputniknews.com.tr/20221019/netflixin-abone-sayisi-yilin-ucuncu-ceyreginde-artti-1062468410.html
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youtube, youtube premium, abonelik, ücret, artış
youtube, youtube premium, abonelik, ücret, artış
Youtube Premium abonelik ücretlerine yüzde 76 zam
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Türkiye'deki Youtube Premium abonelik ücretlerine zam yapıldı. Eski fiyatı 16.99 TL olan Premium aboneliğin fiyatı 29.99 TL'ye, 25.99 TL olan Youtube Premium Aile Üyeliği fiyatı aylık 59.99 TL'ye, 9.99 TL olarak açıklanan öğrenci aboneliği ise 19.49 TL'ye yükseltildi.
Türkiye'deki YouTube Premium abonelik ücretlerine zam geldi. Arka planda video oynatma ve videoları indirip onları internetsiz bir şekilde izleme fırsatı sunan bu servis için yayımlanan yeni tarife 21 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.
Eski fiyatı 16.99 TL olan Premium aboneliğin fiyatı 29.99 TL'ye, 25.99 TL olan Youtube Premium Aile Üyeliği fiyatı aylık 59.99 TL'ye, 9.99 TL olarak açıklanan öğrenci aboneliği ise 19.49 TL'ye yükseltildi. YouTube aboneliğin yıllık ücreti ise 299.99 TL olarak açıklandı.
Platformdan kullanıcılara gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:
"YouTube Premium ile sevdiğiniz videoları, içerik üreticileri ve müzisyenleri daha rahat takip edebilmeniz için kesintisiz YouTube keyfi sunuyoruz. Size mükemmel hizmet ve özellikler sunmaya devam edebilmek için aylık ₺16,99 olan Premium aboneliğinizin fiyatını aylık ₺29,99 olarak güncelleyeceğiz. Bu değişiklik, 21 Kasım 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan bir sonraki faturalama döneminizde uygulanacak."