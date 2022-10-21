https://sputniknews.com.tr/20221021/yirmi-yil-once-yumurtalarini-donduran-seda-sayan-nft-olarak-satisa-cikarabilirim-1062565785.html
Yirmi yıl önce yumurtalarını donduran Seda Sayan: NFT olarak satışa çıkarabilirim
Yirmi yıl önce yumurtalarını donduran Seda Sayan: NFT olarak satışa çıkarabilirim
Seda Sayan, 20 yıl önce dondurttuğu yumurtalarını kullanmayacağını söyleyerek "Çağlar'la çocuk işini kapattık. Yumurtalarımı NFT olarak satışa çıkarabilirim"... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T13:56+0300
2022-10-21T13:56+0300
2022-10-21T14:02+0300
yaşam
seda sayan
nft
yumurtalık
dondurma
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Meslektaşı Çağlar Ökten ile yaklaşık 7 ay önce nikah masasına oturan Seda Sayan, çocuk açıklamasıyla gündeme geldi. Ökten ile çocuk sahibi olmak istemediklerini belirten Sayan, 20 yıl önce dondurduğu yumurtaları hakkında konuştu.TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Seda Sayan, dondurttuğu yumurtalarını satışa çıkaracağını söyledi. Çocuk sahibi olmakla ilgili konuşan 59 yaşındaki Sayan, "Muhabir arkadaşım 'Bu evliliği çocukla taçlandırmayı düşünüyor musunuz?' diye sordu. Ben de 'Benim bir yavrum, Çağlar'ın da bir yavrusu var. Biz bu işi kapattık' dedim. Ben 20 sene önce yumurtalarımı dondurttum. Gençken dondurulduğunda hiçbir şey olmuyor. Yaş ne olursa olsun sağlıklı yumurtalık anneye enjekte edildiğinde gebelik mümkün oluyor. Benim onları kullanmama gerek kalmayacağı için yumurtaları satarım" dedi.Yumurtalarını satacağını söyleyen ünlü isim, "Çağlar'la çocuk konularını hiç konuşmadık. Çağlar'ın bir yavrusunun olması benim için büyük avantaj. İkimiz de işlerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çağlar'ın çocuğu olmasaydı o yumurtaları kullanırdım. Ben artık torunumu sevmek istiyorum. Yumurtalarımın NFT'sini çıkartabilirim" şeklinde konuştu
https://sputniknews.com.tr/20220523/bella-hadidden-nft-koleksiyonu-vucudunu-taratti-1056599945.html
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seda sayan, nft, yumurtalık, dondurma
seda sayan, nft, yumurtalık, dondurma
Yirmi yıl önce yumurtalarını donduran Seda Sayan: NFT olarak satışa çıkarabilirim
13:56 21.10.2022 (güncellendi: 14:02 21.10.2022) Abone ol
Seda Sayan, 20 yıl önce dondurttuğu yumurtalarını kullanmayacağını söyleyerek "Çağlar'la çocuk işini kapattık. Yumurtalarımı NFT olarak satışa çıkarabilirim" dedi.
Meslektaşı Çağlar Ökten ile yaklaşık 7 ay önce nikah masasına oturan Seda Sayan, çocuk açıklamasıyla gündeme geldi. Ökten ile çocuk sahibi olmak istemediklerini belirten Sayan, 20 yıl önce dondurduğu yumurtaları hakkında konuştu.
TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Seda Sayan, dondurttuğu yumurtalarını satışa çıkaracağını söyledi. Çocuk sahibi olmakla ilgili konuşan 59 yaşındaki Sayan, "Muhabir arkadaşım 'Bu evliliği çocukla taçlandırmayı düşünüyor musunuz?' diye sordu. Ben de 'Benim bir yavrum, Çağlar'ın da bir yavrusu var. Biz bu işi kapattık' dedim. Ben 20 sene önce yumurtalarımı dondurttum. Gençken dondurulduğunda hiçbir şey olmuyor. Yaş ne olursa olsun sağlıklı yumurtalık anneye enjekte edildiğinde gebelik mümkün oluyor. Benim onları kullanmama gerek kalmayacağı için yumurtaları satarım" dedi.
Yumurtalarını satacağını söyleyen ünlü isim, "Çağlar'la çocuk konularını hiç konuşmadık. Çağlar'ın bir yavrusunun olması benim için büyük avantaj. İkimiz de işlerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çağlar'ın çocuğu olmasaydı o yumurtaları kullanırdım. Ben artık torunumu sevmek istiyorum. Yumurtalarımın NFT'sini çıkartabilirim" şeklinde konuştu