https://sputniknews.com.tr/20221021/yirmi-yil-once-yumurtalarini-donduran-seda-sayan-nft-olarak-satisa-cikarabilirim-1062565785.html

Yirmi yıl önce yumurtalarını donduran Seda Sayan: NFT olarak satışa çıkarabilirim

Yirmi yıl önce yumurtalarını donduran Seda Sayan: NFT olarak satışa çıkarabilirim

Seda Sayan, 20 yıl önce dondurttuğu yumurtalarını kullanmayacağını söyleyerek "Çağlar'la çocuk işini kapattık. Yumurtalarımı NFT olarak satışa çıkarabilirim"... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

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2022-10-21T13:56+0300

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yaşam

seda sayan

nft

yumurtalık

dondurma

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Meslektaşı Çağlar Ökten ile yaklaşık 7 ay önce nikah masasına oturan Seda Sayan, çocuk açıklamasıyla gündeme geldi. Ökten ile çocuk sahibi olmak istemediklerini belirten Sayan, 20 yıl önce dondurduğu yumurtaları hakkında konuştu.TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Seda Sayan, dondurttuğu yumurtalarını satışa çıkaracağını söyledi. Çocuk sahibi olmakla ilgili konuşan 59 yaşındaki Sayan, "Muhabir arkadaşım 'Bu evliliği çocukla taçlandırmayı düşünüyor musunuz?' diye sordu. Ben de 'Benim bir yavrum, Çağlar'ın da bir yavrusu var. Biz bu işi kapattık' dedim. Ben 20 sene önce yumurtalarımı dondurttum. Gençken dondurulduğunda hiçbir şey olmuyor. Yaş ne olursa olsun sağlıklı yumurtalık anneye enjekte edildiğinde gebelik mümkün oluyor. Benim onları kullanmama gerek kalmayacağı için yumurtaları satarım" dedi.Yumurtalarını satacağını söyleyen ünlü isim, "Çağlar'la çocuk konularını hiç konuşmadık. Çağlar'ın bir yavrusunun olması benim için büyük avantaj. İkimiz de işlerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çağlar'ın çocuğu olmasaydı o yumurtaları kullanırdım. Ben artık torunumu sevmek istiyorum. Yumurtalarımın NFT'sini çıkartabilirim" şeklinde konuştu

https://sputniknews.com.tr/20220523/bella-hadidden-nft-koleksiyonu-vucudunu-taratti-1056599945.html

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