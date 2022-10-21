https://sputniknews.com.tr/20221021/wp-trumpin-evinde-ele-gecirilen-gizli-kagitlar-abdnin-iran-ve-cin-hakkindaki-sirlarini-iceriyor-1062584473.html
WP: Trump'ın evinde ele geçirilen gizli belgeler, ABD'nin İran ve Çin hakkındaki sırlarını içeriyor
WP: Trump'ın evinde ele geçirilen gizli belgeler, ABD'nin İran ve Çin hakkındaki sırlarını içeriyor
ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’ta yer alan haberde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evinden ele geçirilen gizli belgelerin ABD'nin İran ve... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T22:26+0300
2022-10-21T22:26+0300
2022-10-21T22:38+0300
dünya
abd
donald trump
fbi
federal soruşturma bürosu (fbi)
mar-a-lago tatil tesisleri
baskın
belge
soruşturma
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ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post’ta yer alan habere göre, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinde geçtiğimiz ağustos ayında yapılan aramada FBI tarafından ele geçirilen bazı belgelerde İran ve Çin hakkında bazı hassas bilgilerin olduğu belirtildi. Haberde, Çin'le ilgili istihbarat çalışmalarını anlatan gizli belgelere yer verildiği ve bunlardan en az birinin İran'ın füze programıyla ilgili olduğu belirtildi.Haberde ayrıca, "Uzmanlar, belgelerdeki belirli bilgilerin izinsiz olarak ifşa edilmesinin birden fazla risk oluşturacağını söylüyor. ABD istihbaratına yardım eden insanlar tehlikeye girebilir. Ayrıca, diğer ülkeler veya ABD'li düşmanlar, ABD'nin gizlice gerçekleştirdiği eylemler için ABD'ye misilleme yapabilir" ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221019/trump-roportajlarinin-ses-kayitlari-cikti-sert-liderlerle-aram-iyi-erdoganla-cok-iyi-anlasiyoruz-1062477538.html
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abd, donald trump, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), mar-a-lago tatil tesisleri, baskın, belge, soruşturma
abd, donald trump, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), mar-a-lago tatil tesisleri, baskın, belge, soruşturma
WP: Trump'ın evinde ele geçirilen gizli belgeler, ABD'nin İran ve Çin hakkındaki sırlarını içeriyor
22:26 21.10.2022 (güncellendi: 22:38 21.10.2022) Abone ol
ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’ta yer alan haberde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evinden ele geçirilen gizli belgelerin ABD'nin İran ve Çin hakkındaki sırlarını içerdiği iddia edildi.
ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post’ta yer alan habere göre, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinde geçtiğimiz ağustos ayında yapılan aramada FBI tarafından ele geçirilen bazı belgelerde İran ve Çin hakkında bazı hassas bilgilerin olduğu belirtildi.
Haberde, Çin'le ilgili istihbarat çalışmalarını anlatan gizli belgelere yer verildiği ve bunlardan en az birinin İran'ın füze programıyla ilgili olduğu belirtildi.
Haberde ayrıca, "Uzmanlar, belgelerdeki belirli bilgilerin izinsiz olarak ifşa edilmesinin birden fazla risk oluşturacağını söylüyor. ABD istihbaratına yardım eden insanlar tehlikeye girebilir. Ayrıca, diğer ülkeler veya ABD'li düşmanlar, ABD'nin gizlice gerçekleştirdiği eylemler için ABD'ye misilleme yapabilir" ifadeleri yer aldı.