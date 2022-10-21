CANLI | Ukrayna, Herson’da tahliyeler için kullanılan köprüyü bombaladı: 4 sivil hayatını kaybetti

Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl yüklü 9 geminin daha hareket ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlı ve emniyetli şekilde sürdüğü belirtilerek, "Dün ve bugün olmak üzere Ukrayna limanlarından toplam 9 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadesi kullanıldı.