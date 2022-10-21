CANLI | Ukrayna, Herson’da tahliyeler için kullanılan köprüyü bombaladı: 4 sivil hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
Herson bölgesi idarecileri, Ukrayna güçlerinin Dinyeper Nehri üstündeki köprülerden birisi olan Antonovskiy’e bombardıman düzenlemesi sonucunda dört sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.
13:06 21.10.2022
Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl yüklü 9 geminin daha hareket ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlı ve emniyetli şekilde sürdüğü belirtilerek, "Dün ve bugün olmak üzere Ukrayna limanlarından toplam 9 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadesi kullanıldı.
12:19 21.10.2022
Ukrayna, Herson’da tahliyeler için kullanılan köprüyü bombaladı: 4 sivil hayatını kaybetti
Herson bölgesi idarecileri, Ukrayna güçlerinin Dinyeper Nehri üstündeki köprülerden birisi olan Antonovskiy’e bombardıman düzenlemesi sonucunda dört sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.
Saldırının düzenlendiği Antonovskiy Köprüsü, Ukrayna güçlerinin karşı saldırıya geçmesi nedeniyle bir süredir sivillerin tahliyesi için kullanılıyordu.
Herson Valisi Kirill Stremousov, şimdiye dek burada yaşayan 15 bin sivilin daha güvenli yerlere tahliye edildiklerini söyledi.
Herson, düzenlenen referandum sonucunda geçtiğimiz ay Rusya’ya bağlanmıştı. Bunun üstüne Ukrayna güçleri, Herson’u ele geçirmeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.
Herson Valisi Stremousov, Ukrayna tarafının karşı saldırılarına ilişkin, “İnanın, Herson’da kimse teslim olma niyetinde değil, son adamımıza kadar dayanacağız” dedi.
Herson, Rusya’nın şubat ayında Ukrayna’da başlattığı askeri operasyonun ilk günlerinden beri Rus güçlerinin denetiminde bulunuyor.