Türkiye'de ilk kez görüldü: Yeşil sırtlı balıkçıl

© DHA Kuş Bilimci Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Bu, Türkiye için çok önemli bir kayıt. Bu bize Türkiye'nin, Anadolu'nun önemini gösteriyor. Anadolu; göç yolları üzerinde, subtropikal bölgede. Bu, 'yeşil sırtlı balıkçıl'ımız genç bir birey. Bize şunu düşündürüyor; muhtemelen burada üredi. Daha doğrusu, buranın yavrularıdır. Çünkü normalde tropikal bölgede, Sina'da, Nil Vadisi'nde veya Hindistan'da yaşayan bir tür. Türkiye için ilk kayıt ve yavru olması bizi umutlandırıyor. Demek ki; artık burada üreyebilme şansları var, bunu takip etmemiz gerekiyor" dedi.