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Türkiye'de ilk kez görüldü: Yeşil sırtlı balıkçıl
Türkiye'de ilk kez görüldü: Yeşil sırtlı balıkçıl
Siverek'te Mahmut Aytar'ın dere kenarında bulduğu yaralı kuşun Türkiye'de kaydı bulunmayan 'yeşil sırtlı balıkçıl' olduğu tespit edildi. Prof. Kılıç, "Normalde... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
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kuş, siverek, фото
kuş, siverek, фото

Türkiye'de ilk kez görüldü: Yeşil sırtlı balıkçıl

17:01 21.10.2022 (güncellendi: 17:03 21.10.2022)
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Siverek'te Mahmut Aytar'ın dere kenarında bulduğu yaralı kuşun Türkiye'de kaydı bulunmayan 'yeşil sırtlı balıkçıl' olduğu tespit edildi. Prof. Kılıç, "Normalde tropikal bölgede, Sina'da, Nil Vadisi'nde veya Hindistan'da yaşayan bir tür. Türkiye için ilk kayıt ve yavru olması bizi umutlandırıyor. Demek ki; artık burada üreyebilme şansları var" dedi.
© DHADicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan Mahmut Aytar, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsal Söylemez Mahallesi'ndeki dere kenarında bulduğu yaralı kuşu eve götürdü.
Türkiye'de ilk kez görüldü: Yeşil sırtlı balıkçıl - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan Mahmut Aytar, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsal Söylemez Mahallesi'ndeki dere kenarında bulduğu yaralı kuşu eve götürdü.
© DHAAytar, kuşun fotoğraf ve videolarını çekip, üniversiteden hocası Prof. Dr. Ahmet Kılıç'a gönderdi. Kuşun, Türkiye'de kaydı bulunmayan 'yeşil sırtlı balıkçıl' olduğunu tespit edildi. Kuş, Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi. Kuşun tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı belirtildi.
Türkiye'de ilk kez görüldü: Yeşil sırtlı balıkçıl - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Aytar, kuşun fotoğraf ve videolarını çekip, üniversiteden hocası Prof. Dr. Ahmet Kılıç'a gönderdi. Kuşun, Türkiye'de kaydı bulunmayan 'yeşil sırtlı balıkçıl' olduğunu tespit edildi. Kuş, Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi. Kuşun tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı belirtildi.
© DHADicle Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Veteriner Hekim Kasım Ertürk de "İlk muayenesinde sol kanadında kırık şüphesi olduğunu tespit ettik. İlk müdahalemizi yaptık, kanadını bandaja aldık. Durumu gayet iyi. Başka herhangi bir problemi yok. Beslenme sürecine geçeceğiz. Kuşu bir süre merkezimizde misafir edeceğiz. Umarım en kısa sürede doğal ortamına gönderebiliriz" diye konuştu.
Türkiye'de ilk kez görüldü: Yeşil sırtlı balıkçıl - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Veteriner Hekim Kasım Ertürk de "İlk muayenesinde sol kanadında kırık şüphesi olduğunu tespit ettik. İlk müdahalemizi yaptık, kanadını bandaja aldık. Durumu gayet iyi. Başka herhangi bir problemi yok. Beslenme sürecine geçeceğiz. Kuşu bir süre merkezimizde misafir edeceğiz. Umarım en kısa sürede doğal ortamına gönderebiliriz" diye konuştu.
© DHAKuş Bilimci Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Bu, Türkiye için çok önemli bir kayıt. Bu bize Türkiye'nin, Anadolu'nun önemini gösteriyor. Anadolu; göç yolları üzerinde, subtropikal bölgede. Bu, 'yeşil sırtlı balıkçıl'ımız genç bir birey. Bize şunu düşündürüyor; muhtemelen burada üredi. Daha doğrusu, buranın yavrularıdır. Çünkü normalde tropikal bölgede, Sina'da, Nil Vadisi'nde veya Hindistan'da yaşayan bir tür. Türkiye için ilk kayıt ve yavru olması bizi umutlandırıyor. Demek ki; artık burada üreyebilme şansları var, bunu takip etmemiz gerekiyor" dedi.
Türkiye'de ilk kez görüldü: Yeşil sırtlı balıkçıl - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Kuş Bilimci Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Bu, Türkiye için çok önemli bir kayıt. Bu bize Türkiye'nin, Anadolu'nun önemini gösteriyor. Anadolu; göç yolları üzerinde, subtropikal bölgede. Bu, 'yeşil sırtlı balıkçıl'ımız genç bir birey. Bize şunu düşündürüyor; muhtemelen burada üredi. Daha doğrusu, buranın yavrularıdır. Çünkü normalde tropikal bölgede, Sina'da, Nil Vadisi'nde veya Hindistan'da yaşayan bir tür. Türkiye için ilk kayıt ve yavru olması bizi umutlandırıyor. Demek ki; artık burada üreyebilme şansları var, bunu takip etmemiz gerekiyor" dedi.
© DHA Türkiye'nin Anonim Kuşları Platformu (TRAKUS) Kurucusu ve Onursal Başkanı Serhat Tiğrel ise 'yeşil sırtlı balıkçıl'ın toplantı sonrası Türkiye'deki 498'inci tür olarak kayıtlara geçeceğini söyledi. 'Yeşil sırtlı balıkçıl'ı bulan Mahmut Aytar da kuşun dere kenarında seke seke gittiğini, durumu fark edince eve getirip, su ve yiyecek verdiğini ardından da tedavi için gönderdiğini belirtti.
Türkiye'de ilk kez görüldü: Yeşil sırtlı balıkçıl - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Türkiye'nin Anonim Kuşları Platformu (TRAKUS) Kurucusu ve Onursal Başkanı Serhat Tiğrel ise 'yeşil sırtlı balıkçıl'ın toplantı sonrası Türkiye'deki 498'inci tür olarak kayıtlara geçeceğini söyledi. 'Yeşil sırtlı balıkçıl'ı bulan Mahmut Aytar da kuşun dere kenarında seke seke gittiğini, durumu fark edince eve getirip, su ve yiyecek verdiğini ardından da tedavi için gönderdiğini belirtti.
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