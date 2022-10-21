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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221021/turkiye-siyasetinde-transferler-donemi-1062568436.html
Türkiye siyasetinde 'transferler' dönemi
Türkiye siyasetinde 'transferler' dönemi
Türkiye siyasetinde bu haftaya istifalar ve siyasi partiler arasındaki transferler damga vurdu. AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'yi, AK Parti'den ve... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T15:09+0300
2022-10-21T15:10+0300
yolcu yolunda gerek
yolcu yolunda gerek
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20.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
20.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Haftanın en öne çıkan gelişmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında Mehmet Ali Çelebi'ye rozet takıp çocuk tavsiyesinde bulunması oldu. Çelebi'nin transferi konuşulurken, bir diğer istifa haberi de AK Parti saflarından geldi. Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini ve İYİ Parti'ye katılacağını açıkladı.Enver Aysever, haftanın gündemini dinleyicilerin yorumlarıyla birlikte ele aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221019/dezenformasyon-yasasinin-ilk-muhatabi-tele-1-oldu-1062515584.html
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Enver Aysever
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yolcu yolunda gerek
yolcu yolunda gerek

Türkiye siyasetinde 'transferler' dönemi

15:09 21.10.2022 (güncellendi: 15:10 21.10.2022)
YOLCU YOLUNDA GEREK
20.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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Türkiye siyasetinde bu haftaya istifalar ve siyasi partiler arasındaki transferler damga vurdu. AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'yi, AK Parti'den ve vekillik görevinden istifa ettiğini açıklayan Ahmet Eşref Fakıbaba izledi.
Haftanın en öne çıkan gelişmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında Mehmet Ali Çelebi'ye rozet takıp çocuk tavsiyesinde bulunması oldu.
Çelebi'nin transferi konuşulurken, bir diğer istifa haberi de AK Parti saflarından geldi. Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini ve İYİ Parti'ye katılacağını açıkladı.
Enver Aysever, haftanın gündemini dinleyicilerin yorumlarıyla birlikte ele aldı.
19.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
YOLCU YOLUNDA GEREK
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