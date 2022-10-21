https://sputniknews.com.tr/20221021/turkiye-siyasetinde-transferler-donemi-1062568436.html
Türkiye siyasetinde 'transferler' dönemi
Türkiye siyasetinde 'transferler' dönemi
Türkiye siyasetinde bu haftaya istifalar ve siyasi partiler arasındaki transferler damga vurdu. AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'yi, AK Parti'den ve... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T15:09+0300
2022-10-21T15:09+0300
2022-10-21T15:10+0300
yolcu yolunda gerek
yolcu yolunda gerek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1062562979_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2d66ebf84f478d3501d9e1538aafed2b.jpg
20.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
20.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Haftanın en öne çıkan gelişmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında Mehmet Ali Çelebi'ye rozet takıp çocuk tavsiyesinde bulunması oldu. Çelebi'nin transferi konuşulurken, bir diğer istifa haberi de AK Parti saflarından geldi. Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini ve İYİ Parti'ye katılacağını açıkladı.Enver Aysever, haftanın gündemini dinleyicilerin yorumlarıyla birlikte ele aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221019/dezenformasyon-yasasinin-ilk-muhatabi-tele-1-oldu-1062515584.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1062562979_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ae5fb1acabb4dd3654bc7bd2ab607eb4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
yolcu yolunda gerek
Türkiye siyasetinde 'transferler' dönemi
15:09 21.10.2022 (güncellendi: 15:10 21.10.2022) Abone ol
Türkiye siyasetinde bu haftaya istifalar ve siyasi partiler arasındaki transferler damga vurdu. AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'yi, AK Parti'den ve vekillik görevinden istifa ettiğini açıklayan Ahmet Eşref Fakıbaba izledi.
Haftanın en öne çıkan gelişmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında Mehmet Ali Çelebi'ye rozet takıp çocuk tavsiyesinde bulunması oldu.
Çelebi'nin transferi konuşulurken, bir diğer istifa haberi de AK Parti saflarından geldi. Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini ve İYİ Parti'ye katılacağını açıkladı.
Enver Aysever, haftanın gündemini dinleyicilerin yorumlarıyla birlikte ele aldı.