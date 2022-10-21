https://sputniknews.com.tr/20221021/turkiye-siyasetinde-transferler-donemi-1062568436.html

Türkiye siyasetinde 'transferler' dönemi

Türkiye siyasetinde 'transferler' dönemi

Türkiye siyasetinde bu haftaya istifalar ve siyasi partiler arasındaki transferler damga vurdu. AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'yi, AK Parti'den ve... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T15:09+0300

2022-10-21T15:09+0300

2022-10-21T15:10+0300

yolcu yolunda gerek

yolcu yolunda gerek

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20.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek 20.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek

Haftanın en öne çıkan gelişmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında Mehmet Ali Çelebi'ye rozet takıp çocuk tavsiyesinde bulunması oldu. Çelebi'nin transferi konuşulurken, bir diğer istifa haberi de AK Parti saflarından geldi. Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini ve İYİ Parti'ye katılacağını açıkladı.Enver Aysever, haftanın gündemini dinleyicilerin yorumlarıyla birlikte ele aldı.

https://sputniknews.com.tr/20221019/dezenformasyon-yasasinin-ilk-muhatabi-tele-1-oldu-1062515584.html

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2022

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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yolcu yolunda gerek