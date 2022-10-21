https://sputniknews.com.tr/20221021/turk-savunmasina-mucize-malzeme-1062562724.html

Türk savunmasına 'mucize malzeme'

Türk savunmasına 'mucize malzeme'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen "Mucize Malzeme" güvenlik güçlerine kalkan olacak. Grafen ile güçlendirilmiş hafif... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt dışı bağımlılığın azaltılmasına, özgün, yerli ve milli çözümlerin hayata geçirilmesine, AR-GE ve teknoloji yetkinliğinin artırılmasına katkı sunacak çeşitli projeler yürütülüyor.Bu kapsamda, 2020 yılında Grafen ile Güçlendirilmiş Hafif ve Mukavemetli Zırh Malzemelerinin Geliştirilmesi (GRAKOR) Projesi'ne başlandı.Nanografi​​​​​​​ şirketi tarafından yürütülen projeyle grafen katkılanmış nanokompozitler, fiber kumaşlarla birleştirilerek grafenle güçlendirilmiş fiber takviyeli, personel korumaya yönelik polimer kompozit zırh malzemesi geliştirildi.Piyasada yaygın olarak kullanılan zırh plakası örnekleri genellikle 1200 ila 1600 gram ağırlığa sahip olurken, proje kapsamında ilgili standarda göre üretilen ve atış testleri uygulanan prototipler ise 1580 grama karşılık geliyor. Proje kapanışının ardından yapılan iyileştirmelerle aksesuarsız zırh plakası ağırlığı 950 grama kadar düşürüldü.SAHA Expo'da gelecek hafta görücüye çıkacakGrafen katkılı zırh plakaları, 25-28 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek SAHA Expo Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı'nda ilk kez sergilenecek.Nanografi Üretim ve Mühendislik Direktörü Hüseyin Alagöz, AA muhabirine, 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren firmanın, temel olarak ileri malzeme teknolojilerine yönelik çalışmalar yaptığını söyledi.Geleneksel endüstri ve fabrikaların artık gelenekselleşmiş, neredeyse her yerde üretimi olan bazı ham maddeleri kullandığını dile getiren Alagöz, "Biz ise uçan araçlar, uzay teknolojileri gibi özel durumlar için daha fazla fonksiyona sahip yeni nesil ham maddeler ortaya çıkarmaya çalışan bir firmayız, ileri malzeme teknolojisi derken kastettiğimiz bu. Yeni nesil, gelecek teknolojisinin ham maddelerini ortaya çıkarıyoruz." dedi.20 ayda fikirden ürüne dönüştüOperasyon sahasında güvenlik güçleri için en önemli tehditlerden birinin mermiler ve özellikle uzun namlulu tüfekle düzenlenen saldırılar olduğunu ifade eden Alagöz, şöyle konuştu:SSB'nin değerlendirmesiyle çok az sayıda firmanın yararlandığı bir destekten faydalanarak o zamana kadar fikir halindeki çalışmaların ürüne yöneldiğini anlatan Alagöz, yaklaşık 20 ayda ilk prototipi çıkardıklarını bildirdi.Yerlilik artacak, maliyet daha da düşecekHüseyin Alagöz, koruyucu zırh plakalarının bazı seviyeleri bulunduğuna dikkati çekerek, yaptıkları çalışmalarla uzun namlulu tüfek mermilerine karşı koruma sağlayan "NIJ Seviye 3" düzeyine ulaştıkları bilgisini verdi.Plakadaki en kıymetli katkılarının grafen malzemesi olduğunu vurgulayan Alagöz, şunları kaydetti:Alagöz, ilk prototipin uluslararası standartlarda tanımlanmış tüm testleri başarıyla tamamladığını belirtti.Seri üretim için hazırlık yaptıklarını ifade eden Alagöz, Ahlatcı Holding desteğiyle bir yıl içinde bu konuda müjdeli haberler vermeyi ve güvenlik güçlerine hafif zırhları en kısa sürede sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20220310/tua-baskani-uzay-sistemleri-olmazsa-turkiyenin-savunma-sanayisinde-yaptigi-yatirimlar-eksik-kalir-1054596676.html

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