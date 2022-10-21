https://sputniknews.com.tr/20221021/tivorlu-ismail-ayagimi-kirdim-ama-sahneden-atlamaya-devam-edecegim-1062583982.html

Tıvorlu İsmail: Ayağımı kırdım ama sahneden atlamaya devam edeceğim

Tıvorlu İsmail: Ayağımı kırdım ama sahneden atlamaya devam edeceğim

'Tıvorlu İsmail' olarak bilinen fenomen İsmail Aşkan, şapka ve gözlük takarak neden sahneye çıktığını ve yüksek platformlu sahnelerden neden atladığını... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

sahne

silopi

şırnak

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bölgede düğünlerde yerel sanatçı olarak katılan 'Tıvorlu İsmail', sosyal medyada seslendirdiği şarkıyla ünlendi. Güneş gözlüğü ve şapka takan, kendine özgü giyinen ve şarkı söylediği platformdan kendini aşağı atarak hayran kitlesinin içerisine karışan İsmail Aşkan, sahneden neden aşağı atladığını anlatı. Silopi’de sahneye çıktığını ve gençlerden 20 metre uzakta olduğunu ifade eden Aşkan, sahnede zevk almadığını söyledi. Gençlerin içinde olmaktan zevk aldığını aktaran Aşkan, "Platform ne kadar yüksekte olsa ben atlarım. Bir ara 3-4 metre yükseklikten atladım, ayağım kırıldı. Bir ay yatakta kaldım. O atlayıştan zevk alıyorum. Sahnede olduğum zaman zevk almıyorum” dedi. Yeni şarkı için İstanbul'a gideceğine değinen Aşkan, "3 ay İstanbul’da kalacağım. Güzel şeyler hazırlayacağım, bomba gibi geleceğim. Hazırlığımı yapıyorum, yakın zamanda 4 parça geliyor” ifadelerini kullandı.

şırnak

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