Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221021/tivorlu-ismail-ayagimi-kirdim-ama-sahneden-atlamaya-devam-edecegim-1062583982.html
Tıvorlu İsmail: Ayağımı kırdım ama sahneden atlamaya devam edeceğim
Tıvorlu İsmail: Ayağımı kırdım ama sahneden atlamaya devam edeceğim
'Tıvorlu İsmail' olarak bilinen fenomen İsmail Aşkan, şapka ve gözlük takarak neden sahneye çıktığını ve yüksek platformlu sahnelerden neden atladığını... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T23:05+0300
2022-10-21T23:15+0300
yaşam
sahne
silopi
şırnak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1061269890_0:0:2992:1683_1920x0_80_0_0_b9f61b3255de5478d322f70ca6886f50.jpg
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bölgede düğünlerde yerel sanatçı olarak katılan 'Tıvorlu İsmail', sosyal medyada seslendirdiği şarkıyla ünlendi. Güneş gözlüğü ve şapka takan, kendine özgü giyinen ve şarkı söylediği platformdan kendini aşağı atarak hayran kitlesinin içerisine karışan İsmail Aşkan, sahneden neden aşağı atladığını anlatı. Silopi’de sahneye çıktığını ve gençlerden 20 metre uzakta olduğunu ifade eden Aşkan, sahnede zevk almadığını söyledi. Gençlerin içinde olmaktan zevk aldığını aktaran Aşkan, "Platform ne kadar yüksekte olsa ben atlarım. Bir ara 3-4 metre yükseklikten atladım, ayağım kırıldı. Bir ay yatakta kaldım. O atlayıştan zevk alıyorum. Sahnede olduğum zaman zevk almıyorum” dedi. Yeni şarkı için İstanbul'a gideceğine değinen Aşkan, "3 ay İstanbul’da kalacağım. Güzel şeyler hazırlayacağım, bomba gibi geleceğim. Hazırlığımı yapıyorum, yakın zamanda 4 parça geliyor” ifadelerini kullandı.
şırnak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1061269890_280:0:2947:2000_1920x0_80_0_0_91fb8b4276f72a445e39c93a80c447a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sahne, silopi, şırnak
sahne, silopi, şırnak

Tıvorlu İsmail: Ayağımı kırdım ama sahneden atlamaya devam edeceğim

23:05 21.10.2022 (güncellendi: 23:15 21.10.2022)
© İHATıvorlu İsmail
Tıvorlu İsmail - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© İHA
Abone olTelegram
'Tıvorlu İsmail' olarak bilinen fenomen İsmail Aşkan, şapka ve gözlük takarak neden sahneye çıktığını ve yüksek platformlu sahnelerden neden atladığını anlattı. Tıvorlu İsmail, "Platform ne kadar yüksekte olsa ben atlarım. Bir ara 3-4 metre yükseklikten atladım, ayağım kırıldı. O atlayıştan zevk alıyorum. Sahnede olduğum zaman zevk almıyorum" dedi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bölgede düğünlerde yerel sanatçı olarak katılan 'Tıvorlu İsmail', sosyal medyada seslendirdiği şarkıyla ünlendi. Güneş gözlüğü ve şapka takan, kendine özgü giyinen ve şarkı söylediği platformdan kendini aşağı atarak hayran kitlesinin içerisine karışan İsmail Aşkan, sahneden neden aşağı atladığını anlatı.

Silopi’de sahneye çıktığını ve gençlerden 20 metre uzakta olduğunu ifade eden Aşkan, sahnede zevk almadığını söyledi. Gençlerin içinde olmaktan zevk aldığını aktaran Aşkan, "Platform ne kadar yüksekte olsa ben atlarım. Bir ara 3-4 metre yükseklikten atladım, ayağım kırıldı. Bir ay yatakta kaldım. O atlayıştan zevk alıyorum. Sahnede olduğum zaman zevk almıyorum” dedi.
Yeni şarkı için İstanbul'a gideceğine değinen Aşkan, "3 ay İstanbul’da kalacağım. Güzel şeyler hazırlayacağım, bomba gibi geleceğim. Hazırlığımı yapıyorum, yakın zamanda 4 parça geliyor” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала