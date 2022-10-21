Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221021/thy-ucagi-kalp-krizi-geciren-yolcu-nedeniyle-istanbula-geri-dondu-1062554131.html
THY uçağı, kalp krizi geçiren yolcu nedeniyle İstanbul'a geri döndü
THY uçağı, kalp krizi geçiren yolcu nedeniyle İstanbul'a geri döndü
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-İslamabad seferini gerçekleştiren tarifeli seferinde, kalkıştan kısa süre sonra bir yolcunun kalp krizi geçirmesi nedeniyle uçak... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T06:47+0300
2022-10-21T06:47+0300
türkiye
türkiye
pakistan
uçak
türk hava yolları (thy)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060789349_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1190caa320e386cd0498f6fbaa5f0863.jpg
Edinilen bilgiye göre Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmek üzere 266 yolcusuyla saat 20.55'te İstanbul'dan havalanan Türk Hava Yolları'nın TK710 sefer sayılı tarifeli uçağında kalkıştan kısa bir süre sonra yolculardan biri rahatsızlandı. Bunun üzerine pilot kalkış meydanına geri dönme kararı aldı. Kalkıştan yaklaşık bir saat sonra TC-LOD kuyruk tescilli Airbus A330 tipi uçak, havalimanına iniş yaptı. Uçağa gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği tespit edilen yolcuyu uçaktan alarak hastaneye götürdü. Daha sonra uçak, İslamabad'a gitmek üzere saat 23.10'da yeniden havalandı.
https://sputniknews.com.tr/20211216/thy-ucagi-zorunlu-inis-yapti-1051844307.html
türkiye
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060789349_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_ee23ef23013172616d5e4759bf5fcec5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, pakistan, uçak, türk hava yolları (thy)
türkiye, pakistan, uçak, türk hava yolları (thy)

THY uçağı, kalp krizi geçiren yolcu nedeniyle İstanbul'a geri döndü

06:47 21.10.2022
© AATHY
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-İslamabad seferini gerçekleştiren tarifeli seferinde, kalkıştan kısa süre sonra bir yolcunun kalp krizi geçirmesi nedeniyle uçak İstanbul'a geri döndü.
Edinilen bilgiye göre Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmek üzere 266 yolcusuyla saat 20.55'te İstanbul'dan havalanan Türk Hava Yolları'nın TK710 sefer sayılı tarifeli uçağında kalkıştan kısa bir süre sonra yolculardan biri rahatsızlandı.
Bunun üzerine pilot kalkış meydanına geri dönme kararı aldı. Kalkıştan yaklaşık bir saat sonra TC-LOD kuyruk tescilli Airbus A330 tipi uçak, havalimanına iniş yaptı.
Uçağa gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği tespit edilen yolcuyu uçaktan alarak hastaneye götürdü.
Daha sonra uçak, İslamabad'a gitmek üzere saat 23.10'da yeniden havalandı.
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
TÜRKİYE
THY uçağı zorunlu iniş yaptı
16 Aralık 2021, 20:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала