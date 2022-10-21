https://sputniknews.com.tr/20221021/thodex-kurucusu-ozerin-turkiyeye-iade-sureciyle-ilgili-durusmasi-1-kasima-ertelendi-1062567812.html

Thodex kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşması 1 Kasım'a ertelendi

Thodex kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşması 1 Kasım'a ertelendi

Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta gözaltına alınan Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 1 Kasım'a ertelendi. 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T15:02+0300

2022-10-21T15:02+0300

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thodex

türkiye

faruk fatih özer

duruşma

erteleme

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Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmayı hakim Elis Dine yönetti.Savunma tarafının avukatının duruşmaya katılmadığı ve duruşmanın ertelenmesini yazılı şekilde talep ettiği ifade edildi. Bunun ardından mahkeme, duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.10 Ekim'de yapılan duruşma, savunma tarafının dosyaları incelemek için süre talep etmesinin ardından bugüne ertelenmişti.30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştıElbasan Başsavcılığı, tutukluluğu devam eden Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor.Kırmızı bültenle aranan Özer 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti. Bu karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221006/thodexin-kurucusu-ozerin-turkiyeye-iade-sureci-ile-ilgili-durusma-21-ekime-ertelendi--1062033639.html

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thodex, faruk fatih özer, duruşma, erteleme