https://sputniknews.com.tr/20221021/thodex-kurucusu-ozerin-turkiyeye-iade-sureciyle-ilgili-durusmasi-1-kasima-ertelendi-1062567812.html
Thodex kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşması 1 Kasım'a ertelendi
Thodex kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşması 1 Kasım'a ertelendi
Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta gözaltına alınan Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 1 Kasım'a ertelendi. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T15:02+0300
2022-10-21T15:02+0300
2022-10-21T15:03+0300
thodex
türkiye
faruk fatih özer
duruşma
erteleme
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Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmayı hakim Elis Dine yönetti.Savunma tarafının avukatının duruşmaya katılmadığı ve duruşmanın ertelenmesini yazılı şekilde talep ettiği ifade edildi. Bunun ardından mahkeme, duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.10 Ekim'de yapılan duruşma, savunma tarafının dosyaları incelemek için süre talep etmesinin ardından bugüne ertelenmişti.30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştıElbasan Başsavcılığı, tutukluluğu devam eden Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor.Kırmızı bültenle aranan Özer 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti. Bu karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221006/thodexin-kurucusu-ozerin-turkiyeye-iade-sureci-ile-ilgili-durusma-21-ekime-ertelendi--1062033639.html
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thodex, faruk fatih özer, duruşma, erteleme
thodex, faruk fatih özer, duruşma, erteleme
Thodex kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşması 1 Kasım'a ertelendi
15:02 21.10.2022 (güncellendi: 15:03 21.10.2022) Abone ol
Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta gözaltına alınan Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 1 Kasım'a ertelendi.
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmayı hakim Elis Dine yönetti.
Savunma tarafının avukatının duruşmaya katılmadığı ve duruşmanın ertelenmesini yazılı şekilde talep ettiği ifade edildi. Bunun ardından mahkeme, duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.
10 Ekim'de yapılan duruşma, savunma tarafının dosyaları incelemek için süre talep etmesinin ardından bugüne ertelenmişti.
30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı
Elbasan Başsavcılığı, tutukluluğu devam eden Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor.
Kırmızı bültenle aranan Özer 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.
Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti. Bu karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.