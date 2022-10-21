Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221021/survivor-yarismacisindan-acun-ilicaliya-35-milyon-liralik-dava-beni-sakatken-oynamaya-zorladi-1062563239.html
Survivor yarışmacısından Acun Ilıcalı'ya 3.5 milyon liralık dava: 'Beni sakatken oynamaya zorladı'
Survivor yarışmacısından Acun Ilıcalı'ya 3.5 milyon liralık dava: 'Beni sakatken oynamaya zorladı'
Survivor 2020-2021 sezonunda yarışan ve sakatlandığı için yarışmadan ayrılan Sofia Margariti; Yunanistan'a dönünce Acun Ilıcalı, Survivor ve Acunnmedya'ya 200... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T13:08+0300
2022-10-21T13:11+0300
acun ilıcalı
yaşam
survivor
dava
sakatlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104215/54/1042155487_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_230bceac2cefeb61bc7bdbf69af09179.jpg
Sofia Margariti, 2020-2021 sezonunda Survivor'da yarıştığı sırada geçirdiği bacak sakatlığı sonucu yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı. Yarışmadan sonra Yunanistan'a dönen yarışmacı, yaşadıklarından dolayı Acun Ilıcalı ve ekibini suçlayarak yasal yollara başvurdu.Magazinkolik'in haberine göre; Survivor ve yetkililerine 200 bin euro yani 3 milyon 600 bin TL tutarında manevi tazminat davası açan yarışmacının avukatı, Apostolos Lytras "Müvekkilim sakatlandığında doktor bile olmayan fakat 'paramedik' olarak adlandırılan biri tarafından ilk tedaviyi gördü ve yarışması için baskı yapıldı. Bu yüzden müvekkilim bir 'reality show doktorunun' yanlış müdahalesi sebebiyle yürüyemiyor. Yunanistan'da kendisine çok farklı bir tanı konuldu. Sakatlanmasına rağmen zorla devam ettirdiler, müvekkilim bu yüzden yürüyemiyor. Bunların karşılığı olamaz fakat 200 bin Euro tazminat davası açtık. Yunanistan mahkemelerinin en iyi kararı vereceğinden eminiz" iddiasında bulundu.Acunnmedya: Asılsız ve iftira doluYarışmacının iddiasının ardından Acunnmedya'dan da konu hakkında açıklama geldi.İddiaları yalanlayan şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İnternette yayınlanan ve televizyon yapımı Survivor'un (2020 - 2021) eski bir oyuncusunu ilgilendiren, şirketimize karşı asılsız ve iftira dolu iddialarla dolu yayınlar vesilesiyle, belirli bir oyuncunun yaralanmasının yanı sıra genel sağlık durumu ve fiziksel bütünlüğü konusunda şirketimiz tarafından hiçbir sorumluluk üstlenmediğini kuvvetle belirtmek isteriz.‘Hem adada hem de ülkede en iyi müdahaleler yapılıyor’Her halükarda, gerçeği ortaya çıkarmak için, şirketimizin her zaman ilgili sigorta poliçeleri aracılığıyla, söz konusu yarışmacı da dahil olmak üzere tüm yarışmacıların yaralanması durumunda gerekli tüm tıbbi harcamaları ve masrafları karşılamayı taahhüt ettiğini açıklıyoruz. Hem Saint Dominic'te hem de Yunanistan'a döndükten sonra ülkenin en iyi özel hastanelerinden birinde uygun tıbbi müdahaleler ve kontroller yapılıyor. Açıklama Acun Medya'nın değerleri ve profesyonelliği, şirketimizin itibarına ve statüsüne aykırı herhangi bir gerçek dışı bilginin yayılmasına ve yayınlanmasına izin vermemekte, tüm yasal haklarını açıkça saklı tutmaktadır."
https://sputniknews.com.tr/20220707/acun-ilicalidan-rtuk-baskan-yardimcisina-survivor-bir-atletizm-yarismasi-degildir--1058411952.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104215/54/1042155487_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_896ee1d8075539787cda681745e52145.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
acun ilıcalı, survivor, dava, sakatlık
acun ilıcalı, survivor, dava, sakatlık

Survivor yarışmacısından Acun Ilıcalı'ya 3.5 milyon liralık dava: 'Beni sakatken oynamaya zorladı'

13:08 21.10.2022 (güncellendi: 13:11 21.10.2022)
© Fotoğraf : TwitterAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
Survivor 2020-2021 sezonunda yarışan ve sakatlandığı için yarışmadan ayrılan Sofia Margariti; Yunanistan'a dönünce Acun Ilıcalı, Survivor ve Acunnmedya'ya 200 bin euro tutarında manevi tazminat davası açtı. Margariti'nin avukatı, Acun Ilıcalı'yı "Müvekkilimi sakatlanmasına rağmen zorla oynattılar" iddiasıyla suçladı.
Sofia Margariti, 2020-2021 sezonunda Survivor'da yarıştığı sırada geçirdiği bacak sakatlığı sonucu yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı. Yarışmadan sonra Yunanistan'a dönen yarışmacı, yaşadıklarından dolayı Acun Ilıcalı ve ekibini suçlayarak yasal yollara başvurdu.
Magazinkolik'in haberine göre; Survivor ve yetkililerine 200 bin euro yani 3 milyon 600 bin TL tutarında manevi tazminat davası açan yarışmacının avukatı, Apostolos Lytras "Müvekkilim sakatlandığında doktor bile olmayan fakat 'paramedik' olarak adlandırılan biri tarafından ilk tedaviyi gördü ve yarışması için baskı yapıldı. Bu yüzden müvekkilim bir 'reality show doktorunun' yanlış müdahalesi sebebiyle yürüyemiyor. Yunanistan'da kendisine çok farklı bir tanı konuldu. Sakatlanmasına rağmen zorla devam ettirdiler, müvekkilim bu yüzden yürüyemiyor. Bunların karşılığı olamaz fakat 200 bin Euro tazminat davası açtık. Yunanistan mahkemelerinin en iyi kararı vereceğinden eminiz" iddiasında bulundu.

Acunnmedya: Asılsız ve iftira dolu

Yarışmacının iddiasının ardından Acunnmedya'dan da konu hakkında açıklama geldi.
İddiaları yalanlayan şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İnternette yayınlanan ve televizyon yapımı Survivor'un (2020 - 2021) eski bir oyuncusunu ilgilendiren, şirketimize karşı asılsız ve iftira dolu iddialarla dolu yayınlar vesilesiyle, belirli bir oyuncunun yaralanmasının yanı sıra genel sağlık durumu ve fiziksel bütünlüğü konusunda şirketimiz tarafından hiçbir sorumluluk üstlenmediğini kuvvetle belirtmek isteriz.

‘Hem adada hem de ülkede en iyi müdahaleler yapılıyor’

Her halükarda, gerçeği ortaya çıkarmak için, şirketimizin her zaman ilgili sigorta poliçeleri aracılığıyla, söz konusu yarışmacı da dahil olmak üzere tüm yarışmacıların yaralanması durumunda gerekli tüm tıbbi harcamaları ve masrafları karşılamayı taahhüt ettiğini açıklıyoruz. Hem Saint Dominic'te hem de Yunanistan'a döndükten sonra ülkenin en iyi özel hastanelerinden birinde uygun tıbbi müdahaleler ve kontroller yapılıyor. Açıklama Acun Medya'nın değerleri ve profesyonelliği, şirketimizin itibarına ve statüsüne aykırı herhangi bir gerçek dışı bilginin yayılmasına ve yayınlanmasına izin vermemekte, tüm yasal haklarını açıkça saklı tutmaktadır."
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
YAŞAM
Acun Ilıcalı'dan RTÜK Başkan Yardımcısı'na: Survivor bir atletizm yarışması değildir
7 Temmuz, 02:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала