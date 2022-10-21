https://sputniknews.com.tr/20221021/sentop-bati-zihniyeti-esasen-son-cirpinislarini-yasiyor-1062587306.html

Şentop: Batı zihniyeti, esasen son çırpınışlarını yaşıyor

Şentop: Batı zihniyeti, esasen son çırpınışlarını yaşıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "2. Dünya Savaşı sonrası kendi koyduğu, 'sıcak savaşlara' karşı oluşturdukları kuralları, çeşitli hilelerle, teşbihte hata olmazsa... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T23:41+0300

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde 2022-2023 akademik yılı açılışı ve 'Uluslararası 8. Sosyal Bilimler' ile '4. Uygulamalı Bilimler Mühendislik ve Matematik' kongreleri düzenlendi.Etkinliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, öğretim görevlileri ve davetliler katıldı.Açılış töreninde konuşan TBMM Başkanı Şentop, ikinci dünya savaşından sonra kendi oluşturdukları kuralları, çeşitli hilelerle delen Batı zihniyetinin son çırpınışlarını yaşadığını belirtti. Şentop, dünyayı kendi şahsi zenginlikleri ve doymaz ruhları için savaş girdabına sürükleyenleri, bir kez daha insan olmaya davet ettiğini kaydetti.Yüz yıl önce hem coğrafya, hem de kalplerin bir olduğunu ifade eden Şentop, şu ifadeleri kullandı:"Eskiden çıkardıkları sıcak savaşlarla dünya barışını baltalayanlar, şimdi sinsi vekalet savaşları ve terör eylemleriyle gizli savaşa devam ediyorlar" diye devam eden Şentop, "2. Dünya Savaşı sonrası kendi koyduğu, 'sıcak savaşlara' karşı oluşturdukları kuralları, çeşitli hilelerle, teşbihte hata olmazsa çakallıkla delen, 500 yıllık hegemonyasını devam ettirmeye çalışan Batı zihniyeti, esasen son çırpınışlarını yaşıyor. Son çırpınışlar bilirsiniz ki kaygının ve artan korkunun da şiddetiyle, kişiyi suyun dibine daha hızlı yaklaştırır. İnsanlık tarihinin mahreci coğrafyaların kadim halkları; yakın Asya’da, uzak Asya’da, Baltık’ta, Balkanlarda küçük küçük hegemon devletlerin maşaları taraflar ve büyük şirketler vasıtasıyla karıştırılmaya devam ediyor "dedi.Şentop, "Dünyadaki pek çok insan barış ve kardeşlikten yana samimi söylemler dile getirirken, devlet politikalarını; sinsice sömürmek ve daha çok metaya sahip olmak üzerine kodlayan, erki elinde tutmak isteyen zihniyet, her gün bir kaos planını devreye sokuyor" diye ekledi.‘Dünyayı savaş girdabına sürükleyenleri insan olmaya davet ediyorum''Tek kutuplu dünya düzeninin kabul edilemez bencil politikalarının, Kovid-19 salgınıyla hızlanan ivmesinin, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında yeni küresel acılara zemin hazırladığını' kaydeden Şentop, şöyle konuştu:‘Bütün toplumların bilim insanlarına ihtiyacı var'Doğrunun söylenmesi açısından, bilimsel kongrelerin önemine vurgu yapan Şentop, "Bilim, teknoloji, internet; bütün sahalarda doğruyu söyleyecek gerçek bilim insanlarına ve doğru bilgilere sizlerin çalışmalarıyla erişecek. Sizin tarihe, coğrafyaya, teknolojiye bakışınız, bugünün paradigmalarıyla geçmişin değerlerini imbikten süzüp bugüne uygulayarak yolumuzu aydınlatacak. Bilim insanlarına bütün toplumların ve özellikle de bizim medeniyetimizin ihtiyacı var. Bugünün yaşananlarını bilimsel veriler ışığında, verdiğiniz tebliğlerle ve günümüze uyarlanan yeni ve modern bakış açılarıyla gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuz var.Tarih elbette ki aynı hataları yaparsak tekerrür eder. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek acizliğini derhal terk ederek çağın gereklerine uygun, bütün değerlendirmeleri bizim coğrafyalarımız bağlamında değerlendirmenize ve yetişecek yeni gençleri aydınlatmanıza muhtacız. 21. yüzyıl artık her vatandaşını üniversitede okutma saikiyle hareket ediyor" ifadelerini kullandı.Konuşmasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından resim hediye edildi.

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