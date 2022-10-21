https://sputniknews.com.tr/20221021/rus-uzman-erdoganin-balistik-fuzelerle-ilgili-sozleri-dunya-toplumuna-bir-mesaj-1062583878.html

Rus uzman: Erdoğan'ın balistik füzelerle ilgili sözleri dünya toplumuna bir mesaj

Rus uzman: Erdoğan'ın balistik füzelerle ilgili sözleri dünya toplumuna bir mesaj

Rus uzman Viktor Nadein-Rayevskiy, Erdoğan'ın Türk balistik füzeleriyle ilgili sözlerinin Türkiye’nin askeri alanda bağımsızlığını artırmaya hazır olduğuna... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T22:15+0300

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2022-10-21T22:15+0300

savunma

rusya

türkiye

viktor nadein-rayevskiy

balistik füze

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Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün (İMEMO RAN) kıdemli araştırma görevlisi Dr. Viktor Nadein-Rayevskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk balistik füzeleriyle ilgili açıklamasının ülkenin ordusunun muharebe kabiliyetini yeni bir seviyeye taşıdığına ve askeri alanda bağımsızlığını artırmaya hazır olduğuna dair dünya topluluğuna bir mesaj olarak görülmesi gerektiğini söyledi.Sputnik’e konuşan Rayevskiy, “Bu, Türkiye'nin bir sonraki üretim alanında bağımsız bir sınıra ulaştığının ve silah tedarikini kendi imkanlarıyla güçlendirme yolunda ilerlemeye hazır olduğunun bir işaretidir. Şimdilik, NATO tedarikçilerine, onarımcılarına vb. çok ciddi şekilde bağımlılar” dedi.Türkiye’nin böylece silah üretiminde yeni bir seviyeye ulaştığını açıkça ortaya koyduğuna vurgu yapan uzman, “Türkiye, ordusunun silahlanmasını artırma, muharebe kabiliyetini artırma konusunda belli bir seviyeye ulaşıyor. Yani Türkiye'nin daha önce uğraşmadığı bu balistik füzeler yeni bir askeri üretim alanına giriyor. Bunun ne kadar süreceği, üzerinde ne kadar çalışılacağı, bileşenlerinin nasıl seçileceği gelecekteki konular, ancak ilk adım atıldı” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221019/turkiyenin-ilk-kisa-menzilli-balistik-fuzesi-tayfun-hangi-avantajlari-saglayabilir---1062485644.html

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rusya, türkiye, viktor nadein-rayevskiy, balistik füze