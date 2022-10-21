https://sputniknews.com.tr/20221021/polonya-abdden-mq-9a-reaper-iha-kiralayacak-1062553173.html

Polonya, ABD'den MQ-9A Reaper İHA kiralayacak

Polonya, ABD'den MQ-9A Reaper İHA kiralayacak

Polonya, ABD'den sipariş ettiği MQ-9B Reaper İHA'ları teslim alana kadar MQ-9A Reaper İHA kiralama kararı aldı. 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T04:32+0300

2022-10-21T04:32+0300

2022-10-21T04:32+0300

savunma

polonya

abd

iha

insansız hava aracı (iha)

kiralama

mq-9b

mq-9 reaper iha

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Polonya Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mariusz Blaszczak, ABD'li şirket General Atomics ile MQ-9A İHA'larının kiralanması konusunda anlaşma imzaladıklarını duyurdu. ABD'den sipariş ettikleri MQ-9B Reaper İHA'ları teslim alana kadar MQ-9A Reaper İHA’ları kullanacaklarını aktaran Blaszczak, "Polonya'nın güvenliğine bir başka yatırım. Polonya ordusu için MQ-9A Reaper kiralama anlaşmasını imzaladık. Kendi İHA'larımızı teslim alana kadar MQ-9A Reaper'dan faydalanacağız" dedi.Blaszczak, söz konusu anlaşmanın Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin keşif verilerini elde etmedeki yeteneklerini arttırmayı amaçladığını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20221020/belarus-batiyla-mucadelede-gerilim-sicak-faza-gecti-polonya-savas-hazirligi-yapiyor-1062537806.html

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polonya, abd, iha, insansız hava aracı (iha), kiralama, mq-9b, mq-9 reaper iha