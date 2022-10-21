https://sputniknews.com.tr/20221021/pfdk-8-super-lig-kulubune-cesitli-cezalar-verdi-1062549472.html

PFDK, 8 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi

PFDK, 8 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 8 kulübe çeşitli cezalar verdi. 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T01:09+0300

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spor

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

ceza

süper lig

spor toto süper lig

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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli nedenlerden dolayı MKE Ankaragücü 643 bin 500, Yukatel Kayserispor 362 bin, Beşiktaş 184 bin, Fenerbahçe 152 bin, Galatasaray 126 bin, Arabam.com Konyaspor ve Corendon Alanyaspor 56'şar bin, Fraport TAV Antalyaspor ise 50 bin lira para cezasına çarptırıldı.Kurul, Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı'ya rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2, Medipol Başakşehir teknik sorumlusu Erdinç Sözer'e de müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası verdi.PFDK ayrıca, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunsporlu futbolcu Douglas Willian da Silva Souza ile Göztepeli Emre Çolak'a rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareket nedeniyle 3'er resmi maçtan men cezası verildiğini duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20221020/tff-sezonun-ilk-fair-play-odullerini-acikladi-1062545341.html

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