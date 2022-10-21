https://sputniknews.com.tr/20221021/orc-genel-muduru-posteki-genclik-anketlerinde-sarigul-ve-bas-yuksek-oy-aliyor-1062581381.html

ORC Genel Müdürü Pösteki: Gençlik anketlerinde Sarıgül ve Baş yüksek oy alıyor

ORC Genel Müdürü Pösteki: Gençlik anketlerinde Sarıgül ve Baş yüksek oy alıyor

Z kuşağının sandık tercihleriyle ilgili son anket sonuçlarını anlatan ORC Araştırma’dan Mehmet Pösteki, "Mustafa Sarıgül gibi Hüseyin Baş gibi isimleri gençler... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T20:50+0300

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akşam postasi

orc araştırma şirketi

anket

z kuşağı

seçmen

genel seçim

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Türkiye’de yaklaşan seçimde oy kullanacak 9 milyon dolayında Z kuşağı genç seçmen yüzde 16’lık bir oy potansiyeline sahip.ORC Araştırma’dan Mehmet Pösteki, Radyo Sputnik'te Atilla Güner'le Akşam Postası'na katılarak Z kuşağının sandık tercihleriyle ilgili son anket sonuçlarını değerlendirdi.Pösteki, "Gençler liderlerle alakalı sürekli açıklamalara bakıyorlar. Son zamanlarda iktidarın sosyal konut ve fısıltı haberleriyle gündemi belirlemesi konusunda seçmen tabi ki muhalefetin liderlerine güvenmek istiyor ama biraz da mevcut günlük şartları düşünüyor. Adaylar belli olana kadar kararsız oyların biraz daha artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Türkiye'deki gençlerin de dünyadaki diğer yaşıtlarıyla kendilerini karşılaştırdığını, çünkü teknolojinin çok geliştiğini vurgulayan Pösteki, "Siyasi partiler gençlere daha kolay ulaşabilmenin yollarını hala arıyorlar. Seçimin kaderini belirleyebilecek çok önemli bir kitle ama muhalefet eğer onları sandığa götürebilirse. Çok fazla apolitik seçmen var ve bu apolitik seçmen son zamanlarda biraz daha parti anlamında konumlanmaya başladı ama Cumhurbaşkanı aday tercihi genel seçim oy tercihlerinde çok büyük etkisi olacaktır. Kılıçdaroğlu’nun aday olması, CHP’nin oylarında büyük etki yaratacaktır. Sadece Z kuşağı için değil aday meselesi herkes için çok önemli. Adaylar belli olduktan sonra şu an çıkan bütün oy oranları ciddi farklılıklar gösterecektir" dedi.'Sarıgül ve Baş teknolojiyi çok iyi kullanıyor'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Cumhuraşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aday olsa o vereceklerini söyleyen çok sayıda muhalif seçmenin olduğuna işaret eden Pösteki, şöyle devam etti:"Toplumda ciddi anlamda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş beklentisi oluştu. Her anketimizde İmamoğlu ile Yavaş’ın oyları birbirine eşit çıkıyor. Erdoğan karşısında Yavaş olursa oy verir misiniz dediğiniz Yavaş’a oy veririm diyor bu kişi aynı zamanda İmamoğlu olursa ona da veririm diyor ama bu isim Kılıçdaroğlu olduğunda iş değişiyor. Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanamayacağına yönelik bir inanç var. Teknoloji, çağımızın en büyük silahıdır, Teknolojiyi ve görselliği iyi kullanan liderlerden bir şekilde oya dönüştürenler de var sempati toplayanlar da var. Mustafa Sarıgül gibi Hüseyin Baş gibi isimleri gençler hiç görmüyorlarsa sosyal medyada en az 5 kez görüyorlar. Bu isimlerin geçmişleri neymiş gibi hiç bakmıyorlar, hiç umurlarında değil. Sempati besliyorlar ve ben oyuma ona vereceğim diyorlar. Gençler geçmişe göre hareket eden isimler değiller. Hüseyin Baş ve Mustafa Sarıgül gibi oy oranı küçük olan partiler teknolojiyi çok iyi kullanıyor."ORC’nin gençlik araştırmasında 11-18 Ekim’de 55 ilden Z kuşağına mensup 2 bin 900 kişiye hangi partiye oy verecekleri sorulmuştu.Anket sonuçları şöyle:

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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