Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221021/olumden-donen-motosiklet-surucusu-arkadasindan-selfie-istedi-1062555038.html
Ölümden dönen motosiklet sürücüsü, arkadaşından selfie istedi
Ölümden dönen motosiklet sürücüsü, arkadaşından selfie istedi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan gencin cebinden çıkardığı... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T07:18+0300
2022-10-21T07:18+0300
türkiye
trafik kazası
selfie
motosiklet
motosikletçi
bursa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1062554894_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_2001c9ba6b47ef858a88d52483e3c5ef.jpg
Kaza Orhaniye Mahallesii, Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ankara Caddesi üzerinde seyreden Sürücü Ceyhun Y. (16) yönetimindeki 16 AJR 158 plakalı Motosiklet, cadde üzerinden aniden manevra yapan Sürücü İbrahim Ç. (65) yönetimindeki 16 KDD 93 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü sürüklenerek park halindeki 06 DP 7066 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı.Kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün, yerde yatarken kendisine yardımcı olan genç ile "Beraber çekinelim" diyerek Özçekim yapması dikkat çekti.Kaskının koruduğu yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20220616/tren-rayinin-yaninda-selfie-cekmek-isterken-vagon-carpti-1057483978.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1062554894_93:0:656:422_1920x0_80_0_0_5cf0321500f4a1b994a8112d74048156.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trafik kazası, selfie, motosiklet, motosikletçi, bursa
trafik kazası, selfie, motosiklet, motosikletçi, bursa

Ölümden dönen motosiklet sürücüsü, arkadaşından selfie istedi

07:18 21.10.2022
© DHABursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan gencin cebinden çıkardığı telefonuyla hem tek olarak hem de yardımcı olan bir genç ile 'selfie' yapması dikkat çekti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan gencin cebinden çıkardığı telefonuyla hem tek olarak hem de yardımcı olan bir genç ile 'selfie' yapması dikkat çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© DHA
Abone olTelegram
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan gencin cebinden çıkardığı telefonuyla hem tek olarak hem de yardımcı olan bir genç ile 'selfie' yapması dikkat çekti.
Kaza Orhaniye Mahallesii, Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ankara Caddesi üzerinde seyreden Sürücü Ceyhun Y. (16) yönetimindeki 16 AJR 158 plakalı Motosiklet, cadde üzerinden aniden manevra yapan Sürücü İbrahim Ç. (65) yönetimindeki 16 KDD 93 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü sürüklenerek park halindeki 06 DP 7066 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün, yerde yatarken kendisine yardımcı olan genç ile "Beraber çekinelim" diyerek Özçekim yapması dikkat çekti.
Kaskının koruduğu yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Tren rayının yanında selfie çekmek isterken vagon çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
TÜRKİYE
Tren rayının yanında selfie çekmek isterken vagon çarptı
16 Haziran , 01:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала