Ölümden dönen motosiklet sürücüsü, arkadaşından selfie istedi

© DHA Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan gencin cebinden çıkardığı telefonuyla hem tek olarak hem de yardımcı olan bir genç ile 'selfie' yapması dikkat çekti.