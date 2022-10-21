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https://sputniknews.com.tr/20221021/necmettin-batirelden-faiz-karari-yorumu-hani-kurlar-tavana-cikardi--1062555505.html
Necmettin Batırel'den faiz kararı yorumu: Hani kurlar tavana çıkardı?
Necmettin Batırel'den faiz kararı yorumu: Hani kurlar tavana çıkardı?
Türkiye gazetesi yazarı ekonomist Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını yorumladı. Batırel, "Hani merkez bankası faiz indirirse kurlar... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T08:54+0300
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ekonomi
türkiye
merkez bankası
faiz
faiz indirimi
necmettin batırel
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'Şakkadanak' şeklindeki ifadeleriyle yaptığı yorumlamalarla tanınan Türkiye gazetesi yazarı ekonomist Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın 1.5 baz puanlık faiz indirim kararını değerlendirdi.Batırel şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221020/merkez-bankasi-politika-faizini-15-puan-indirdi-1062524053.html
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türkiye, merkez bankası, faiz, faiz indirimi, necmettin batırel
türkiye, merkez bankası, faiz, faiz indirimi, necmettin batırel

Necmettin Batırel'den faiz kararı yorumu: Hani kurlar tavana çıkardı?

08:54 21.10.2022
© Fotoğraf : CNN Türk Necmettin Batırel'den yeni yorum: Dolar 13, 15, 20 lira mı olacak, bunlar hayal mahsulü rakamlar
Necmettin Batırel'den yeni yorum: Dolar 13, 15, 20 lira mı olacak, bunlar hayal mahsulü rakamlar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© Fotoğraf : CNN Türk
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Türkiye gazetesi yazarı ekonomist Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını yorumladı. Batırel, "Hani merkez bankası faiz indirirse kurlar tavana çıkar, ortalık ana baba gününe dönerdi. Döndü mü? Hayır niye çünkü artık kimse döviz almıyor" dedi.
'Şakkadanak' şeklindeki ifadeleriyle yaptığı yorumlamalarla tanınan Türkiye gazetesi yazarı ekonomist Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın 1.5 baz puanlık faiz indirim kararını değerlendirdi.
Batırel şu ifadeleri kullandı:
"Hani merkez bankası faiz indirirse kurlar tavana çıkar, ortalık ana baba gününe dönerdi. Döndü mü? Hayır niye çünkü artık kimse döviz almıyor. Tam tersi satıyor. Türk ekonomisi güven veriyor, borsa uçuyor. Milleti zehirleyen bazı finans profesörlerine kapak olsun."
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
EKONOMİ
Merkez Bankası politika faizini 1.5 puan indirdi
Dün, 14:01
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