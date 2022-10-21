Necmettin Batırel'den faiz kararı yorumu: Hani kurlar tavana çıkardı?

"Hani merkez bankası faiz indirirse kurlar tavana çıkar, ortalık ana baba gününe dönerdi. Döndü mü? Hayır niye çünkü artık kimse döviz almıyor. Tam tersi satıyor. Türk ekonomisi güven veriyor, borsa uçuyor. Milleti zehirleyen bazı finans profesörlerine kapak olsun."