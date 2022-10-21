NATO Askeri Komitesi üyelerinden Türkiye ziyareti
© MSBNATO üyesi ülkelerin üst düzey askeri temsilcilerinden oluşan NATO Askeri Komitesi ve beraberinde Uluslararası Askeri Yazmanlık personeli ile NATO Stratejik Komutanlıklarından oluşan heyet 20-21 Ekim 2022 tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret etti.
© MSB
NATO üyesi ülkelerin üst düzey askeri temsilcilerinden oluşan NATO Askeri Komitesi ve beraberinde Uluslararası Askeri Yazmanlık personeli ile NATO Stratejik Komutanlıklarından oluşan heyet 20-21 Ekim 2022 tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret etti.
Önceden planlı rutin ziyarete ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, heyete 'Türkiye’nin aldığı inisiyatif ve sorumluluklar, Ukrayna’ya sağlanan destek, düzensiz göç, terörizm, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi tehditlere yönelik Türkiye tarafından gösterilen gayretler ve son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından NATO harekat ve faaliyetlerine sağlanan azami katılım ile ittifakın caydırıcılık ve savunmasına verilen destekler konusunda bilgi verildiği' kaydedildi.
Açıklamaya göre, İzmir’de konuşlu NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) ile başlayan ziyaret programı, ikinci ve son gün olan 21 Ekim tarihinde İstanbul’da devam etti. Heyetin bugün İstanbul’da bulunan Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı (ÇMHM), NATO Hızlı Konuşlandırılabilir Kolordusu Türkiye Karargahı (NRDC-T) ve NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi’ne (MARSEC-COE) ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türkiye, NATO’nun komuta ve kuvvet yapısına en kapsamlı katkı sağlayan müttefiklerden biridir. İttifakın komuta yapısında yer alan NATO Kara Komutanlığı (LANDCOM), ülkemizde bulunmaktadır. Ayrıca, NATO Kuvvet Yapısındaki Yüksek Hazırlık Seviyeli dokuz kara kuvveti karargâhından biri olan NATO Süratli İntikal Edebilir Kolordusu (NRDC-T)/Türkiye (3’üncü Kolordu Karargâhı/İstanbul) ülkemizce sağlanmaktadır.
Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi (MARSEC-COE), NATO’ya akredite 28 mükemmeliyet merkezinden biri olup, özellikle NATO’nun Deniz Muhafızı Harekatına (Operation Sea Guardian) liderlik eden NATO Müttefik Deniz Komutanlığı (MARCOM) ile deniz güvenliği konusunda yakın çalışmakta ve uzmanlık alanında NATO kurumlarına akademik destek sağlamaktadır.
NATO’nun Deniz Muhafızı Harekatı, Akdeniz’de yıl boyu süren bir harekat olup, her yıl 6 Odak Harekatı icra edilmektedir. Bu kapsamda bu yılın 5’inci Odak Harekatı 20 Ekim 2022 tarihinde başlamış ve Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Salihreis Fırkateyni komutasında devam etmektedir.
Yine Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve görevi harp oyunları düzenlemek, millî ve uluslararası tatbikatları desteklemek, konferanslar, seminerler, paneller ve törenler gibi faaliyetlere ev sahipliği yapmak olan ÇMHM Komutanlığı, Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı teşkilat yapısında yer almaktadır.