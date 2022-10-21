https://sputniknews.com.tr/20221021/nato-askeri-komitesi-uyelerinden-turkiye-ziyareti-1062557271.html

NATO Askeri Komitesi üyelerinden Türkiye ziyareti

NATO Askeri Komitesi üyelerinden Türkiye ziyareti

NATO üyesi ülkelerin üst düzey askeri temsilcilerinden oluşan NATO Askeri Komitesi ve beraberinde Uluslararası Askeri Yazmanlık personeli ile NATO Stratejik... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

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Önceden planlı rutin ziyarete ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, heyete 'Türkiye’nin aldığı inisiyatif ve sorumluluklar, Ukrayna’ya sağlanan destek, düzensiz göç, terörizm, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi tehditlere yönelik Türkiye tarafından gösterilen gayretler ve son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından NATO harekat ve faaliyetlerine sağlanan azami katılım ile ittifakın caydırıcılık ve savunmasına verilen destekler konusunda bilgi verildiği' kaydedildi.Açıklamaya göre, İzmir’de konuşlu NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) ile başlayan ziyaret programı, ikinci ve son gün olan 21 Ekim tarihinde İstanbul’da devam etti. Heyetin bugün İstanbul’da bulunan Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı (ÇMHM), NATO Hızlı Konuşlandırılabilir Kolordusu Türkiye Karargahı (NRDC-T) ve NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi’ne (MARSEC-COE) ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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