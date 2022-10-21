Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221021/motorine-indirim-geliyor-1062555942.html
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Motorine bu gece yarısından itibaren 1.7 kuruş indirim gelecek. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T09:35+0300
2022-10-21T09:35+0300
ekonomi
motorin
indirim
benzin
otomobil
akaryakıt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054513216_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_560ca2d8b890f58dcd98ab3d65a7d0b1.jpg
Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 27.42 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20.62 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221011/motorine-zam-litre-satis-fiyati-2853-liraya-yukseldi-1062182121.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054513216_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_44d284fc98605c8f87d62c876c067c26.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
motorin, indirim, benzin, otomobil, akaryakıt
motorin, indirim, benzin, otomobil, akaryakıt

Motorine indirim geliyor

09:35 21.10.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
Abone olTelegram
Motorine bu gece yarısından itibaren 1.7 kuruş indirim gelecek.
Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27.42 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.62 liradan satılıyor.
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
EKONOMİ
Motorine zam: Litre satış fiyatı 28.53 liraya yükseldi
11 Ekim, 12:42
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала