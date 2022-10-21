https://sputniknews.com.tr/20221021/motorine-indirim-geliyor-1062555942.html
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Motorine bu gece yarısından itibaren 1.7 kuruş indirim gelecek. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T09:35+0300
2022-10-21T09:35+0300
2022-10-21T09:35+0300
ekonomi
motorin
indirim
benzin
otomobil
akaryakıt
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Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 27.42 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20.62 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221011/motorine-zam-litre-satis-fiyati-2853-liraya-yukseldi-1062182121.html
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motorin, indirim, benzin, otomobil, akaryakıt
motorin, indirim, benzin, otomobil, akaryakıt
Motorine indirim geliyor
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Motorine bu gece yarısından itibaren 1.7 kuruş indirim gelecek.
Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 27.42 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.62 liradan satılıyor.