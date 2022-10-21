https://sputniknews.com.tr/20221021/mitten-irakin-kuzeyine-operasyon-pkknin-suikast-birimi-komutani-burhan-picak-yakalandi-1062555903.html
MİT'ten Irak'ın kuzeyine operasyon: PKK'nın suikast birimi komutanı Burhan Piçak yakalandı
MİT'ten Irak'ın kuzeyine operasyon: PKK'nın suikast birimi komutanı Burhan Piçak yakalandı
MİT, düzenlediği operasyonla Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK/KCK'nın suikast biriminde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T09:32+0300
2022-10-21T09:32+0300
2022-10-21T09:32+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
türkiye
irak
sincar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pkk, mit, irak, sincar
MİT'ten Irak'ın kuzeyine operasyon: PKK'nın suikast birimi komutanı Burhan Piçak yakalandı
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
MİT, düzenlediği operasyonla Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK/KCK'nın suikast biriminde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.