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https://sputniknews.com.tr/20221021/meksikada-trenle-carpisan-akaryakit-yuklu-tanker-patladi-1062575689.html
Meksika’da trenle çarpışan akaryakıt yüklü tanker patladı
Meksika’da trenle çarpışan akaryakıt yüklü tanker patladı
Meksika’da akaryakıt yüklü bir tanker trenle çarpıştı. Tankerin patlamasına neden olan kazada çevredeki ev ve araçlar alevler içinde kaldı, 3 kişinin dumandan... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T18:29+0300
2022-10-21T18:33+0300
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Meksika'nın Aguascalientes şehrinde akaryakıt yüklü bir tanker, hemzemin geçitten geçtiği sırada bir trenle çarpıştı. Kaza sonucu tankerde patlama meydana gelirken alevler etrafa yayıldı. Yangının çevreye yayılması sonucu bölgede bulunan 120 ev ile 50 araç zarar gördü. Olay nedeniyle bölgede yaşayan bin 500 kişi evlerinden tahliye edilirken 3 kişinin dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Aguascalientes şehri Belediye Başkanı Leonardo Montanez, olayda can kaybı yaşanmadığını belirterek, kaza sonucu çıkan yangına müdahale için 200 kişilik bir itfaiye ekibinin görevlendirildiğini ifade etti. Ayrıca çevredeki gönüllülerin de yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği görüldü. Görgü tanıkları tanker sürücüsünün trenin geldiğini gördüğü halde geçitten geçmeye çalıştığını ifade etti. Aguascalientes Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken tanker sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi. Meydana gelen olay Meksika'da son 3 günde yaşanan üçüncü tren kazası oldu. Son olarak 19 Ekim Çarşamba günü bir trenin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralanmıştı.
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meksika, yangın, tren, tanker
meksika, yangın, tren, tanker

Meksika’da trenle çarpışan akaryakıt yüklü tanker patladı

18:29 21.10.2022 (güncellendi: 18:33 21.10.2022)
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW740757Meksika’da trenle çarpışan akaryakıt yüklü tanker patladı
Meksika’da trenle çarpışan akaryakıt yüklü tanker patladı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW740757
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Meksika’da akaryakıt yüklü bir tanker trenle çarpıştı. Tankerin patlamasına neden olan kazada çevredeki ev ve araçlar alevler içinde kaldı, 3 kişinin dumandan zehirlendiği bildirildi.
Meksika'nın Aguascalientes şehrinde akaryakıt yüklü bir tanker, hemzemin geçitten geçtiği sırada bir trenle çarpıştı. Kaza sonucu tankerde patlama meydana gelirken alevler etrafa yayıldı.

Yangının çevreye yayılması sonucu bölgede bulunan 120 ev ile 50 araç zarar gördü. Olay nedeniyle bölgede yaşayan bin 500 kişi evlerinden tahliye edilirken 3 kişinin dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Aguascalientes şehri Belediye Başkanı Leonardo Montanez, olayda can kaybı yaşanmadığını belirterek, kaza sonucu çıkan yangına müdahale için 200 kişilik bir itfaiye ekibinin görevlendirildiğini ifade etti. Ayrıca çevredeki gönüllülerin de yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği görüldü.

Görgü tanıkları tanker sürücüsünün trenin geldiğini gördüğü halde geçitten geçmeye çalıştığını ifade etti. Aguascalientes Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken tanker sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

Meydana gelen olay Meksika'da son 3 günde yaşanan üçüncü tren kazası oldu. Son olarak 19 Ekim Çarşamba günü bir trenin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralanmıştı.
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