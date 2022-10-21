https://sputniknews.com.tr/20221021/meksikada-trenle-carpisan-akaryakit-yuklu-tanker-patladi-1062575689.html

Meksika’da trenle çarpışan akaryakıt yüklü tanker patladı

Meksika’da trenle çarpışan akaryakıt yüklü tanker patladı

Meksika’da akaryakıt yüklü bir tanker trenle çarpıştı. Tankerin patlamasına neden olan kazada çevredeki ev ve araçlar alevler içinde kaldı, 3 kişinin dumandan... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T18:29+0300

2022-10-21T18:29+0300

2022-10-21T18:33+0300

dünya

meksika

yangın

tren

tanker

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1062575543_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_0f30477127809cc12ca794f05e858f26.jpg

Meksika'nın Aguascalientes şehrinde akaryakıt yüklü bir tanker, hemzemin geçitten geçtiği sırada bir trenle çarpıştı. Kaza sonucu tankerde patlama meydana gelirken alevler etrafa yayıldı. Yangının çevreye yayılması sonucu bölgede bulunan 120 ev ile 50 araç zarar gördü. Olay nedeniyle bölgede yaşayan bin 500 kişi evlerinden tahliye edilirken 3 kişinin dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Aguascalientes şehri Belediye Başkanı Leonardo Montanez, olayda can kaybı yaşanmadığını belirterek, kaza sonucu çıkan yangına müdahale için 200 kişilik bir itfaiye ekibinin görevlendirildiğini ifade etti. Ayrıca çevredeki gönüllülerin de yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği görüldü. Görgü tanıkları tanker sürücüsünün trenin geldiğini gördüğü halde geçitten geçmeye çalıştığını ifade etti. Aguascalientes Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken tanker sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi. Meydana gelen olay Meksika'da son 3 günde yaşanan üçüncü tren kazası oldu. Son olarak 19 Ekim Çarşamba günü bir trenin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralanmıştı.

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meksika, yangın, tren, tanker