https://sputniknews.com.tr/20221021/marmarayin-yenikapi-istasyonunda-bir-kisi-intihar-etti-1062570166.html

Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar: Seferler tek hattan yapılıyor

Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar: Seferler tek hattan yapılıyor

Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda saat 13.26'da bir kişi intihar etti. Seferler Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan yapılıyor. 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T15:42+0300

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türkiye

marmaray

intihar

yenikapı

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İstanbul'da Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir kişi intihar etti. Seferler Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan yapılıyor.Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saat 13.26’da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220303/istanbulda-metro-seferlerinde-aksama-1054409161.html

türkiye

yenikapı

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marmaray, intihar, yenikapı