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https://sputniknews.com.tr/20221021/marmarayin-yenikapi-istasyonunda-bir-kisi-intihar-etti-1062570166.html
Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar: Seferler tek hattan yapılıyor
Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar: Seferler tek hattan yapılıyor
Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda saat 13.26'da bir kişi intihar etti. Seferler Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan yapılıyor. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T15:42+0300
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türkiye
marmaray
intihar
yenikapı
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İstanbul'da Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir kişi intihar etti. Seferler Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan yapılıyor.Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saat 13.26’da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220303/istanbulda-metro-seferlerinde-aksama-1054409161.html
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marmaray, intihar, yenikapı
marmaray, intihar, yenikapı

Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar: Seferler tek hattan yapılıyor

15:42 21.10.2022 (güncellendi: 15:43 21.10.2022)
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - CÜNEYT SEVİNDİK-AW650384Marmaray'da raylara atladığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti
Marmaray'da raylara atladığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - CÜNEYT SEVİNDİK-AW650384
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Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda saat 13.26'da bir kişi intihar etti. Seferler Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan yapılıyor.
İstanbul'da Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir kişi intihar etti. Seferler Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan yapılıyor.
Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saat 13.26’da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir" ifadelerini kullandı.
Metro - İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da metro seferlerinde aksama
3 Mart, 18:52
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