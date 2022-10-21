https://sputniknews.com.tr/20221021/marmarayin-yenikapi-istasyonunda-bir-kisi-intihar-etti-1062570166.html
Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar: Seferler tek hattan yapılıyor
Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar: Seferler tek hattan yapılıyor
Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda saat 13.26'da bir kişi intihar etti. Seferler Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan yapılıyor. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T15:42+0300
2022-10-21T15:42+0300
2022-10-21T15:43+0300
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marmaray
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yenikapı
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İstanbul'da Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir kişi intihar etti. Seferler Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan yapılıyor.Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saat 13.26’da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220303/istanbulda-metro-seferlerinde-aksama-1054409161.html
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marmaray, intihar, yenikapı
marmaray, intihar, yenikapı
Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar: Seferler tek hattan yapılıyor
15:42 21.10.2022 (güncellendi: 15:43 21.10.2022) Abone ol
Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda saat 13.26'da bir kişi intihar etti. Seferler Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan yapılıyor.
İstanbul'da Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir kişi intihar etti. Seferler Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan yapılıyor.
Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saat 13.26’da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir" ifadelerini kullandı.