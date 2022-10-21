https://sputniknews.com.tr/20221021/kpss-lisans-sonuclari-aciklandi-1062561912.html

KPSS Lisans sonuçları açıklandı

KPSS Lisans sonuçları açıklandı

2022-KPSS Lisans sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. 21.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

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sınav

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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklandı. 18 Eylül'de başlayan KPSS oturumlarının ardından sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. Sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama sayfası üzerinden sonuçlarını görüntüleyebiliyor.Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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kpss, ösym, sınav