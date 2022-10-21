https://sputniknews.com.tr/20221021/kpss-lisans-sonuclari-aciklandi-1062561912.html
KPSS Lisans sonuçları açıklandı
KPSS Lisans sonuçları açıklandı
2022-KPSS Lisans sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T12:39+0300
2022-10-21T12:39+0300
2022-10-21T13:08+0300
türkiye
kpss
ösym
sınav
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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklandı. 18 Eylül'de başlayan KPSS oturumlarının ardından sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. Sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama sayfası üzerinden sonuçlarını görüntüleyebiliyor.Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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kpss, ösym, sınav
KPSS Lisans sonuçları açıklandı
12:39 21.10.2022 (güncellendi: 13:08 21.10.2022) Abone ol
2022-KPSS Lisans sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklandı.
18 Eylül'de başlayan KPSS oturumlarının ardından sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. Sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama sayfası üzerinden sonuçlarını görüntüleyebiliyor.
Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.
Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr
üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.