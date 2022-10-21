https://sputniknews.com.tr/20221021/isvec-basini-basbakan-kristersson-cumhurbaskani-erdogana-mektup-gonderdi-1062586540.html
İsveç basını: Başbakan Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi
İsveç basını: Başbakan Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi
İsveç basınına göre ülkenin yeni Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup göndererek Ankara ziyaretine hazır olduğunu bildirdi. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T23:27+0300
2022-10-21T23:27+0300
2022-10-21T23:27+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
isveç
ulf kristersson
mektup
görüşme
nato
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Aftonbladet gazetesi, Başbakan Ulf Kristersson'un ülkesinin Ankara Büyükelçiliği aracılığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün bir mektup gönderdiğini duyurdu.Mektupta Kristersson'un, "Umarım kısa süre içinde sizinle NATO konusunda ayrıntılı bir görüşme yapabiliriz. Size uygun olur olmaz Ankara'ya gelmeye hazırız" ifadesini kullandığı belirtildi.Mektupta Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldıklarını aktaran Kristersson'un "Türkiye'nin güvenlik sorunlarını çok ciddiye alıyoruz ve PKK ve diğer örgütleri ve bunların kollarından gelen tehditler de dahil olmak üzere terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede iş birliği yapmak istiyoruz" ifadelerine yer verdiği aktarıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, "İsveç'in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza 'Randevu verin, gelsin' dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz. Bizim bu noktadaki düşüncemiz değişmedi. Bu tür cezai müeyyidelere çarptırılmış olan bu teröristleri bunların yakalayıp bize vermeleri lazım. Bunlar bize verilmediği sürece parlamento aşamasında bu iş yürümez. Şu andaki yeni Başbakan'ın yaklaşım tarzı, terörle ve teröristlerle mücadeleden yanadır" değerlendirmesinde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221021/isvec-erdoganin-basbakanimizla-gorusme-talebini-kabul-etmesi-cok-iyi-haber-1062573893.html
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recep tayyip erdoğan, isveç, ulf kristersson, mektup, görüşme, nato, pkk, ypg/pkk
recep tayyip erdoğan, isveç, ulf kristersson, mektup, görüşme, nato, pkk, ypg/pkk
İsveç basını: Başbakan Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi
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İsveç basınına göre ülkenin yeni Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup göndererek Ankara ziyaretine hazır olduğunu bildirdi.
Aftonbladet gazetesi, Başbakan Ulf Kristersson'un ülkesinin Ankara Büyükelçiliği aracılığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün bir mektup gönderdiğini duyurdu.
Mektupta Kristersson'un, "Umarım kısa süre içinde sizinle NATO konusunda ayrıntılı bir görüşme yapabiliriz. Size uygun olur olmaz Ankara'ya gelmeye hazırız" ifadesini kullandığı belirtildi.
Mektupta Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldıklarını aktaran Kristersson'un "Türkiye'nin güvenlik sorunlarını çok ciddiye alıyoruz ve PKK ve diğer örgütleri ve bunların kollarından gelen tehditler de dahil olmak üzere terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede iş birliği yapmak istiyoruz" ifadelerine yer verdiği aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, "İsveç'in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza 'Randevu verin, gelsin' dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz. Bizim bu noktadaki düşüncemiz değişmedi. Bu tür cezai müeyyidelere çarptırılmış olan bu teröristleri bunların yakalayıp bize vermeleri lazım. Bunlar bize verilmediği sürece parlamento aşamasında bu iş yürümez. Şu andaki yeni Başbakan'ın yaklaşım tarzı, terörle ve teröristlerle mücadeleden yanadır" değerlendirmesinde bulunmuştu.