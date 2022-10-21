Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221021/istanbul-merkezli-saglik-yolsuzlugu-operasyonu-50-supheli-yakalandi-1062556971.html
İstanbul merkezli 'sağlık yolsuzluğu' operasyonu: 50 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 'sağlık yolsuzluğu' operasyonu: 50 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, hastanelerdeki ilaç ve sağlık malzemelerini satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla aralarında sağlık... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T10:26+0300
2022-10-21T10:26+0300
türkiye
istanbul
istanbul emniyet müdürlüğü
sağlık
sağlık çalışanı
yolsuzluk
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102690/49/1026904902_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_1cbefc8bb25b24dadb64992bea8e5f4a.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlık alanında nitelikli dolandırıcılık suçuyla ilgili çalışma başlattı.Çalışmalar sonucunda örgütlü olarak 71 suç eylemi gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler, devlet hastanesi çalışanı örgüt üyelerinin, SGK Başkanlığına fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri kendi zilyedine geçirip kamuyu dolandırdıklarını tespit etti.Ekipler, şüphelilerin ülke genelindeki devlet hastanelerinden kaçırdıkları çok sayıda malzemeyi suç örgütüne kazandırarak yabancı uyruklu kişilere sattıklarını ve bu sayede yüksek miktarda kamu zararı oluşturarak haksız kazanç elde ettiklerini ortaya çıkardı.Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 sağlık çalışanının aralarında bulunduğu 56 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.50 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında 17'si İstanbul'da toplam 28 şüpheli sağlık kuruluşunda denetim yapan ekipler, çok sayıda yasa dışı ilaç ve tıbbi malzeme de ele geçirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221014/saglik-bakani-kocadan-mhrs-randevulariyla-ilgili-cagri-1062313953.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102690/49/1026904902_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_26b9b3ab9a064a0455f592a3f66f0d25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, sağlık, sağlık çalışanı, yolsuzluk, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, sağlık, sağlık çalışanı, yolsuzluk, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)

İstanbul merkezli 'sağlık yolsuzluğu' operasyonu: 50 şüpheli yakalandı

10:26 21.10.2022
© REUTERS / Murad Sezerİstanbul Emniyet Müdürlüğü / Özel Harekat Polisleri
İstanbul Emniyet Müdürlüğü / Özel Harekat Polisleri - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© REUTERS / Murad Sezer
Abone olTelegram
İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, hastanelerdeki ilaç ve sağlık malzemelerini satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 50 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlık alanında nitelikli dolandırıcılık suçuyla ilgili çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda örgütlü olarak 71 suç eylemi gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler, devlet hastanesi çalışanı örgüt üyelerinin, SGK Başkanlığına fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri kendi zilyedine geçirip kamuyu dolandırdıklarını tespit etti.
Ekipler, şüphelilerin ülke genelindeki devlet hastanelerinden kaçırdıkları çok sayıda malzemeyi suç örgütüne kazandırarak yabancı uyruklu kişilere sattıklarını ve bu sayede yüksek miktarda kamu zararı oluşturarak haksız kazanç elde ettiklerini ortaya çıkardı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 sağlık çalışanının aralarında bulunduğu 56 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
50 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında 17'si İstanbul'da toplam 28 şüpheli sağlık kuruluşunda denetim yapan ekipler, çok sayıda yasa dışı ilaç ve tıbbi malzeme de ele geçirdi.
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
TÜRKİYE
Sağlık Bakanı Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili çağrı: 'Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin'
14 Ekim, 16:54
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала