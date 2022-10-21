Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221021/internetten-tanistigi-adami-yiyen-mark-latunski-hakkinda-karar-verildi-1062572599.html
İnternetten tanıştığı adamı yiyen zanlı hakkında karar verildi
İnternetten tanıştığı adamı yiyen zanlı hakkında karar verildi
ABD Michigan'da internetten tanıştığı 25 yaşındaki Kevin Bacon'ı yiyen 53 yaşındaki Mark Latunski, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T16:57+0300
2022-10-21T17:25+0300
yaşam
yamyamlık
yargılama
mahkeme
müebbet
müebbet hapis cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0e/1043025068_4:0:1200:673_1920x0_80_0_0_767a212ae9e88e89eb9a9f010f49277f.jpg
ABD Michigan'da yaşayan 53 yaşındaki Mark Latunski, flört uygulamasından tanıştığı 25 yaşındaki Kevin Bacon'u öldürmekten suçlu bulundu ve müebbet hapisle cezalandırıldı.Mlive.com'a göre devre mahkemesi yargıcı Matthew Stewart, birinci derece cinayetten suçlu bulduğu Latunski'yle ilgili "Mahkeme, bunun soğukkanlılıkla işlenen bir kasıtlı suç olduğunu tespit etti. Kevin Bacon'un ölümü Mark Latunski'nin planıydı" ifadelerini kullandı.Haberde ayrıca, Stewart'ın Latunski'nin geçen ay yaptığı savunmasının ardından 'birinci derece cinayet, ikinci derece cinayet veya adam öldürme' arasında bir seçim yaptığı belirtildi.Latunski, Bacon'u Aralık ayında Bennington Kasabası'ndaki evine çağırdı ve bıçaklayarak öldürdükten sonra yemek üzere vücudunun bazı bölgelerini kesti. Latunski'nin ayrıca, polislere Bacon'un testislerini yediğini itiraf ettiği de belirtildi.Soruşturmada, Latunski'nin Bacon ile gay, biseksüel ve trans erkekler için bir flört uygulaması olan Grindr'da tanıştığı öğrenildi.'Eve gideceğinden emin olmak istedi'Shiawassee İlçe Savcısı Scott Koerner da, duruşma sırasında Latunski'nin Bacon'u öldürmeden önce fikrini değiştirmek için zamanı olduğunun tespit edildiğini söyledi:"Kevin'in istediği bu değildi. Kevin bir fetiş istedi. Korunmak ve eve gideceğinden emin olmak istedi.”Öte yandan, Latunski'nin memurlara Bacon'un kaslarını yumuşatmak için bir kurutucu satın almaktan bahsettiğini söylediği de öğrenildi.Latunski'nin avukatı Mary Chartier ise, müvekkilinin Bacon'u öldürmeyi planlamadığını ve polis kapısını çaldığında bodrumunda bir ceset olduğunu bilmesine rağmen polisleri içeri aldığını iddia etti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0e/1043025068_303:0:1200:673_1920x0_80_0_0_8c371f9ce1a30a97579e4410d3237951.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yamyamlık, yargılama, mahkeme, müebbet, müebbet hapis cezası
yamyamlık, yargılama, mahkeme, müebbet, müebbet hapis cezası

İnternetten tanıştığı adamı yiyen zanlı hakkında karar verildi

16:57 21.10.2022 (güncellendi: 17:25 21.10.2022)
© DHAABD bayrağı, ABD mahkeme, ABD Yüksek Mahkeme
ABD bayrağı, ABD mahkeme, ABD Yüksek Mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© DHA
Abone olTelegram
ABD Michigan'da internetten tanıştığı 25 yaşındaki Kevin Bacon'ı yiyen 53 yaşındaki Mark Latunski, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
ABD Michigan'da yaşayan 53 yaşındaki Mark Latunski, flört uygulamasından tanıştığı 25 yaşındaki Kevin Bacon'u öldürmekten suçlu bulundu ve müebbet hapisle cezalandırıldı.
Mlive.com'a göre devre mahkemesi yargıcı Matthew Stewart, birinci derece cinayetten suçlu bulduğu Latunski'yle ilgili "Mahkeme, bunun soğukkanlılıkla işlenen bir kasıtlı suç olduğunu tespit etti. Kevin Bacon'un ölümü Mark Latunski'nin planıydı" ifadelerini kullandı.
Haberde ayrıca, Stewart'ın Latunski'nin geçen ay yaptığı savunmasının ardından 'birinci derece cinayet, ikinci derece cinayet veya adam öldürme' arasında bir seçim yaptığı belirtildi.
Latunski, Bacon'u Aralık ayında Bennington Kasabası'ndaki evine çağırdı ve bıçaklayarak öldürdükten sonra yemek üzere vücudunun bazı bölgelerini kesti. Latunski'nin ayrıca, polislere Bacon'un testislerini yediğini itiraf ettiği de belirtildi.
Soruşturmada, Latunski'nin Bacon ile gay, biseksüel ve trans erkekler için bir flört uygulaması olan Grindr'da tanıştığı öğrenildi.

'Eve gideceğinden emin olmak istedi'

Shiawassee İlçe Savcısı Scott Koerner da, duruşma sırasında Latunski'nin Bacon'u öldürmeden önce fikrini değiştirmek için zamanı olduğunun tespit edildiğini söyledi:
"Kevin'in istediği bu değildi. Kevin bir fetiş istedi. Korunmak ve eve gideceğinden emin olmak istedi.”
Öte yandan, Latunski'nin memurlara Bacon'un kaslarını yumuşatmak için bir kurutucu satın almaktan bahsettiğini söylediği de öğrenildi.
Latunski'nin avukatı Mary Chartier ise, müvekkilinin Bacon'u öldürmeyi planlamadığını ve polis kapısını çaldığında bodrumunda bir ceset olduğunu bilmesine rağmen polisleri içeri aldığını iddia etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала