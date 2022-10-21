https://sputniknews.com.tr/20221021/internetten-tanistigi-adami-yiyen-mark-latunski-hakkinda-karar-verildi-1062572599.html

İnternetten tanıştığı adamı yiyen zanlı hakkında karar verildi

İnternetten tanıştığı adamı yiyen zanlı hakkında karar verildi

ABD Michigan'da internetten tanıştığı 25 yaşındaki Kevin Bacon'ı yiyen 53 yaşındaki Mark Latunski, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T16:57+0300

2022-10-21T16:57+0300

2022-10-21T17:25+0300

yaşam

yamyamlık

yargılama

mahkeme

müebbet

müebbet hapis cezası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0e/1043025068_4:0:1200:673_1920x0_80_0_0_767a212ae9e88e89eb9a9f010f49277f.jpg

ABD Michigan'da yaşayan 53 yaşındaki Mark Latunski, flört uygulamasından tanıştığı 25 yaşındaki Kevin Bacon'u öldürmekten suçlu bulundu ve müebbet hapisle cezalandırıldı.Mlive.com'a göre devre mahkemesi yargıcı Matthew Stewart, birinci derece cinayetten suçlu bulduğu Latunski'yle ilgili "Mahkeme, bunun soğukkanlılıkla işlenen bir kasıtlı suç olduğunu tespit etti. Kevin Bacon'un ölümü Mark Latunski'nin planıydı" ifadelerini kullandı.Haberde ayrıca, Stewart'ın Latunski'nin geçen ay yaptığı savunmasının ardından 'birinci derece cinayet, ikinci derece cinayet veya adam öldürme' arasında bir seçim yaptığı belirtildi.Latunski, Bacon'u Aralık ayında Bennington Kasabası'ndaki evine çağırdı ve bıçaklayarak öldürdükten sonra yemek üzere vücudunun bazı bölgelerini kesti. Latunski'nin ayrıca, polislere Bacon'un testislerini yediğini itiraf ettiği de belirtildi.Soruşturmada, Latunski'nin Bacon ile gay, biseksüel ve trans erkekler için bir flört uygulaması olan Grindr'da tanıştığı öğrenildi.'Eve gideceğinden emin olmak istedi'Shiawassee İlçe Savcısı Scott Koerner da, duruşma sırasında Latunski'nin Bacon'u öldürmeden önce fikrini değiştirmek için zamanı olduğunun tespit edildiğini söyledi:"Kevin'in istediği bu değildi. Kevin bir fetiş istedi. Korunmak ve eve gideceğinden emin olmak istedi.”Öte yandan, Latunski'nin memurlara Bacon'un kaslarını yumuşatmak için bir kurutucu satın almaktan bahsettiğini söylediği de öğrenildi.Latunski'nin avukatı Mary Chartier ise, müvekkilinin Bacon'u öldürmeyi planlamadığını ve polis kapısını çaldığında bodrumunda bir ceset olduğunu bilmesine rağmen polisleri içeri aldığını iddia etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yamyamlık, yargılama, mahkeme, müebbet, müebbet hapis cezası