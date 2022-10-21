https://sputniknews.com.tr/20221021/icisleri-bakani-soylu-turkiye-artik-baska-bir-boyuta-gecti-1062576904.html

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye artık başka bir boyuta geçti

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye artık başka bir boyuta geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye artık başka bir boyuta geçti. Recep Tayyip Erdoğan geçen yüzyılın açıklarını kapattı." dedi. 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T19:03+0300

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politika

süleyman soylu

recep tayyip erdoğan

abd

ab

diyarbakır

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İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Hani, Dicle ve Eğil'de vatandaşlarla bir araya geldi. Temaslarda bulunmak amacıyla kentte bulunan Soylu, Hani ilçe meydanında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece yol, üniversite, anaokulu, dünyanın en büyük havalimanlarından birisini İstanbul'a yapmadığını, Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini de yendiğini söyledi.Bir şey olamaz denilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bugün organize sanayi sitelerinin yetmediğini, kültür turizmi sebebiyle otellerde yer kalmadığını kaydeden Soylu, geçen hafta Diyarbakır'da Kültür Yolu Festivali'nin yapıldığını, on binlerce insanın her gün etkinliklere katıldığını belirtti."Türkiye artık başka bir boyuta geçti. Recep Tayyip Erdoğan geçen yüzyılın açıklarını kapattı. Recep Tayyip Erdoğan, 21. yüzyılın alt yapısını yaptı Türkiye'de. Amerika'ya, Avrupa'ya rağmen. Bizi bir bataklığın ve yokluğun içine çekmek istemelerine rağmen Türkiye'yi sağ salim limanlara ulaştırmasını becerebilen bir yönetim ortaya koydu. Böyle liderler yüzyılda bir gelir." ifadelerini kullanan Soylu, cesaretli, bilgi ve beceri içerisinde olunması gerektiğini kaydetti.Bakan Soylu, şöyle konuştu:Türkiye'yi, Diyarbakır'ı ve çocukların umudunu büyüttüklerini anlatan Soylu, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak çok iş olduğunu ifade eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:'300 yıldır ilk kez böyle bir fırsat yakaladık'Daha sonra Dicle ilçesine geçen Bakan Soylu, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, kimsenin söylediği sözle, yaptığı işle ilgilenmediklerini, tek çizgilerinin terör olduğunu belirtti.Terörün dışında siyaset olarak kim ne söylerse söylesin, kimsenin düşüncesinden endişe etmediklerini ifade eden Soylu, şunları söyledi:Türkiye'de Müslümanlığın minferi Doğu ve Güneydoğu olduğunu kaydeden Soylu, şöyle devam etti:Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:Soylu, Eğil ilçesinde de AK Parti İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki konuşmada da Avrupa'nın son 3 yılda terör örgütleri PYD ve PKK'ya 2 milyar dolar yardım ettiğini aktaran Bakan Soylu, "Niçin, terör yükselsin, üretim, sanayi siteleri olmasın, 81 ilde Tunceli'de, Şırnak'ta, Hakkari'de, Diyarbakır'da üniversitede çocuklarımız rahat okumasınlar, geleceği, umudu hayal etmesinler." ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

diyarbakır

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süleyman soylu, recep tayyip erdoğan, abd, ab, diyarbakır