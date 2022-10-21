https://sputniknews.com.tr/20221021/hukukcular-arasinda-ekonomi-tartismasi-ersan-sen-konusurken-serkan-toper-arkasini-dondu-1062570897.html
Hukukçular arasında ekonomi tartışması: Ersan Şen konuşurken Serkan Toper arkasını döndü
Hukukçular arasında ekonomi tartışması: Ersan Şen konuşurken Serkan Toper arkasını döndü
Canlı yayın sırasında Erşan Şen ve Serkan Toper arasında ekonomi tartışması yaşandı. Toper'in tartışma sırasında arkasını dönmesi stüdyoda ilginç anların... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T15:57+0300
2022-10-21T15:57+0300
2022-10-21T16:03+0300
tartışma
ekonomi
hukuk
tepki
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Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Politikyol Genel Yayın Yönetmeni Dr. Ali Haydar Fırat, Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı ve Hukukçu Serkan Toper, tv100'de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programında gündemi değerlendirdi.Canlı yayın sırasında Erşen Şen ve Serkan Toper arasında ekonomi tartışması çıktı. Şen'in Avrasya Tüneli ile ilgili sözleri sırasında Toper bir anda arkasını döndü. Toper'in tavrına Şen "İstediği gibi öyle hareketler yapsın. O kendi söyler kendi dinler" diyerek yanıt verdi.
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tartışma, hukuk, tepki
Hukukçular arasında ekonomi tartışması: Ersan Şen konuşurken Serkan Toper arkasını döndü
15:57 21.10.2022 (güncellendi: 16:03 21.10.2022) Abone ol
Canlı yayın sırasında Erşan Şen ve Serkan Toper arasında ekonomi tartışması yaşandı. Toper'in tartışma sırasında arkasını dönmesi stüdyoda ilginç anların yaşanmasına neden oldu.
Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Politikyol Genel Yayın Yönetmeni Dr. Ali Haydar Fırat, Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı ve Hukukçu Serkan Toper, tv100'de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programında gündemi değerlendirdi.
Canlı yayın sırasında Erşen Şen ve Serkan Toper arasında ekonomi tartışması çıktı. Şen'in Avrasya Tüneli ile ilgili sözleri sırasında Toper bir anda arkasını döndü. Toper'in tavrına Şen "İstediği gibi öyle hareketler yapsın. O kendi söyler kendi dinler" diyerek yanıt verdi.