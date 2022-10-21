Galatasaray ve Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
© AAZiraat Türkiye Kupası
© AA
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün yapıldı. Yapılan kura çekimiyle birlikte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. eleme turundaki rakipleri belli oldu.
Türkiye Kupası kura çekimi gerçekleşti. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Kastamonuspor'u eleyerek 4. tura geçen Galatasaray ve 4. turda kura çekimiyle, Türkiye Kupası maçlarına dahil olan Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile eşleşti.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında Serik Belediyespor ile eşleşti.
Turnuvaya 3. turdan başlayan Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş'ın da rakibi belli oldu. Fenerbahçe ve Trabzonspor bu turda yer almayacak.
Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri şu şekilde:
Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor
Beşiktaş - Serik Belediyespor
Yukatel Kayserispor - Sivas Belediyespor
Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor
Beşiktaş - Serik Belediyespor
Yukatel Kayserispor - Sivas Belediyespor
Erzurum FK - Esenler Erokspor
Eyüpspor - Düzce Cam Düzcespor
Göztepe - Bucaspor
Altaş Denizlispor - Şanlıurfaspor
Hangi Kredi Ümraniyespor - Efeler 09 Spor
Corendon Alanyaspor - Sakaryaspor
Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdare Spor
Bey Çimento Bandırmaspor - Teco Karacabey Belediyespor
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor
Adana Demirspor - Eşin Group Nazilli Belediyespor
Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
Bitexen Giresunspor - Ankaraspor
Kasımpaşa - 1461 Trabzon
Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
Yılport Samsunspor - Adanaspor
Altınordu - Bodrumspor
Çaykur Rizespor - Kırklarelispor
Boluspor - Tarsus İdman Yurdu
Yeni Malatyaspor - Uşakspor
Eyüpspor - Düzce Cam Düzcespor
Göztepe - Bucaspor
Altaş Denizlispor - Şanlıurfaspor
Hangi Kredi Ümraniyespor - Efeler 09 Spor
Corendon Alanyaspor - Sakaryaspor
Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdare Spor
Bey Çimento Bandırmaspor - Teco Karacabey Belediyespor
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor
Adana Demirspor - Eşin Group Nazilli Belediyespor
Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
Bitexen Giresunspor - Ankaraspor
Kasımpaşa - 1461 Trabzon
Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
Yılport Samsunspor - Adanaspor
Altınordu - Bodrumspor
Çaykur Rizespor - Kırklarelispor
Boluspor - Tarsus İdman Yurdu
Yeni Malatyaspor - Uşakspor