https://sputniknews.com.tr/20221021/galatasaray-ve-besiktasin-ziraat-turkiye-kupasindaki-rakipleri-belli-oldu-1062562087.html

Galatasaray ve Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

Galatasaray ve Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün yapıldı. Yapılan kura çekimiyle birlikte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. eleme turundaki rakipleri belli oldu. 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T12:44+0300

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spor

ziraat türkiye kupası

beşiktaş

galatasaray

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Türkiye Kupası kura çekimi gerçekleşti. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Kastamonuspor'u eleyerek 4. tura geçen Galatasaray ve 4. turda kura çekimiyle, Türkiye Kupası maçlarına dahil olan Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile eşleşti.Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında Serik Belediyespor ile eşleşti.Turnuvaya 3. turdan başlayan Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş'ın da rakibi belli oldu. Fenerbahçe ve Trabzonspor bu turda yer almayacak.Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri şu şekilde:Galatasaray - Yeşilyurt DÇ OfsporBeşiktaş - Serik BelediyesporYukatel Kayserispor - Sivas BelediyesporErzurum FK - Esenler EroksporEyüpspor - Düzce Cam DüzcesporGöztepe - BucasporAltaş Denizlispor - ŞanlıurfasporHangi Kredi Ümraniyespor - Efeler 09 SporCorendon Alanyaspor - SakaryasporGençlerbirliği - Bayburt Özel İdare SporBey Çimento Bandırmaspor - Teco Karacabey Belediyesporİstanbulspor - Etimesgut BelediyesporGaziantep FK - Belediye KütahyasporAdana Demirspor - Eşin Group Nazilli BelediyesporAnkaragücü - Amed Sportif FaaliyetlerBitexen Giresunspor - AnkarasporKasımpaşa - 1461 TrabzonAnkara Keçiörengücü - BulvarsporYılport Samsunspor - AdanasporAltınordu - BodrumsporÇaykur Rizespor - KırklarelisporBoluspor - Tarsus İdman YurduYeni Malatyaspor - Uşakspor

https://sputniknews.com.tr/20221016/super-ligin-10-haftasinda-besiktas-ile-trabzonspor-2-2-berabere-kaldi-1062386586.html

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ziraat türkiye kupası, beşiktaş, galatasaray