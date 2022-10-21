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Galatasaray ve Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
Galatasaray ve Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün yapıldı. Yapılan kura çekimiyle birlikte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. eleme turundaki rakipleri belli oldu. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T12:44+0300
2022-10-21T12:44+0300
spor
ziraat türkiye kupası
beşiktaş
galatasaray
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Türkiye Kupası kura çekimi gerçekleşti. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Kastamonuspor'u eleyerek 4. tura geçen Galatasaray ve 4. turda kura çekimiyle, Türkiye Kupası maçlarına dahil olan Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile eşleşti.Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında Serik Belediyespor ile eşleşti.Turnuvaya 3. turdan başlayan Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş'ın da rakibi belli oldu. Fenerbahçe ve Trabzonspor bu turda yer almayacak.Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri şu şekilde:Galatasaray - Yeşilyurt DÇ OfsporBeşiktaş - Serik BelediyesporYukatel Kayserispor - Sivas BelediyesporErzurum FK - Esenler EroksporEyüpspor - Düzce Cam DüzcesporGöztepe - BucasporAltaş Denizlispor - ŞanlıurfasporHangi Kredi Ümraniyespor - Efeler 09 SporCorendon Alanyaspor - SakaryasporGençlerbirliği - Bayburt Özel İdare SporBey Çimento Bandırmaspor - Teco Karacabey Belediyesporİstanbulspor - Etimesgut BelediyesporGaziantep FK - Belediye KütahyasporAdana Demirspor - Eşin Group Nazilli BelediyesporAnkaragücü - Amed Sportif FaaliyetlerBitexen Giresunspor - AnkarasporKasımpaşa - 1461 TrabzonAnkara Keçiörengücü - BulvarsporYılport Samsunspor - AdanasporAltınordu - BodrumsporÇaykur Rizespor - KırklarelisporBoluspor - Tarsus İdman YurduYeni Malatyaspor - Uşakspor
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ziraat türkiye kupası, beşiktaş, galatasaray
ziraat türkiye kupası, beşiktaş, galatasaray

Galatasaray ve Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

12:44 21.10.2022
© AAZiraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© AA
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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün yapıldı. Yapılan kura çekimiyle birlikte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. eleme turundaki rakipleri belli oldu.
Türkiye Kupası kura çekimi gerçekleşti. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Kastamonuspor'u eleyerek 4. tura geçen Galatasaray ve 4. turda kura çekimiyle, Türkiye Kupası maçlarına dahil olan Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile eşleşti.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında Serik Belediyespor ile eşleşti.
Turnuvaya 3. turdan başlayan Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş'ın da rakibi belli oldu. Fenerbahçe ve Trabzonspor bu turda yer almayacak.
Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri şu şekilde:

Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor

Beşiktaş - Serik Belediyespor

Yukatel Kayserispor - Sivas Belediyespor
Erzurum FK - Esenler Erokspor

Eyüpspor - Düzce Cam Düzcespor

Göztepe - Bucaspor

Altaş Denizlispor - Şanlıurfaspor

Hangi Kredi Ümraniyespor - Efeler 09 Spor

Corendon Alanyaspor - Sakaryaspor

Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdare Spor

Bey Çimento Bandırmaspor - Teco Karacabey Belediyespor

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor

Adana Demirspor - Eşin Group Nazilli Belediyespor

Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler

Bitexen Giresunspor - Ankaraspor

Kasımpaşa - 1461 Trabzon

Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor

Yılport Samsunspor - Adanaspor

Altınordu - Bodrumspor

Çaykur Rizespor - Kırklarelispor

Boluspor - Tarsus İdman Yurdu

Yeni Malatyaspor - Uşakspor
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