https://sputniknews.com.tr/20221021/fransiz-bakanin-icinde-bulundugu-ucak-cakilmaktan-son-anda-kurtuldu--1062563940.html

Fransız Bakan'ın içinde bulunduğu uçak çakılmaktan son anda kurtuldu

Fransız Bakan'ın içinde bulunduğu uçak çakılmaktan son anda kurtuldu

Fransa Bölgesel Uyum Bakanı Caroline Cayeux'yü de taşıyan uçak, iniş sırasında yere çakılmaktan son anda kurtularak pistin dışına iniş gerçekleştirdi. 21.10.2022, Sputnik Türkiye

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Le Figaro'nun haberine göre, Bakan Cayeux dahil 39 kişinin içinde bulunduğu Fly Amelia şirketine bağlı uçak, dün akşam başkent Paris'teki Orly Havalimanı'nda inişe geçeceği sırada fırtınaya yakalandı. Türbülansa giren uçağın kontrolünü bir süreliğine kaybeden pilot, pistin dışına yeşil bir alana güçlükle iniş yapabildi. Uçağın kuvvetli fırtına nedeniyle yere çakılmaktan son anda kurtulduğu belirtiliyor. Bakan Cayeux, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rodez dönüşünde iniş sırasında pistten çıkan uçağın korkuya yol açtığını ve herhangi bir yaralanma olayının da olmadığını belirtti. Cayeux, kendisine geçmiş olsun mesajları iletenlere ve desteğe gelen kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Savcılık olaya ilişkin soruşturma açtı.

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