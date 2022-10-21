https://sputniknews.com.tr/20221021/fransiz-bakanin-icinde-bulundugu-ucak-cakilmaktan-son-anda-kurtuldu--1062563940.html
Fransız Bakan'ın içinde bulunduğu uçak çakılmaktan son anda kurtuldu
Fransız Bakan'ın içinde bulunduğu uçak çakılmaktan son anda kurtuldu
Fransa Bölgesel Uyum Bakanı Caroline Cayeux'yü de taşıyan uçak, iniş sırasında yere çakılmaktan son anda kurtularak pistin dışına iniş gerçekleştirdi. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T13:36+0300
2022-10-21T13:36+0300
2022-10-21T13:37+0300
dünya
fransa
bakan
uçak
pist
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1062564114_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6839e30b0ea1938414e668fe64a72a90.jpg
Le Figaro'nun haberine göre, Bakan Cayeux dahil 39 kişinin içinde bulunduğu Fly Amelia şirketine bağlı uçak, dün akşam başkent Paris'teki Orly Havalimanı'nda inişe geçeceği sırada fırtınaya yakalandı. Türbülansa giren uçağın kontrolünü bir süreliğine kaybeden pilot, pistin dışına yeşil bir alana güçlükle iniş yapabildi. Uçağın kuvvetli fırtına nedeniyle yere çakılmaktan son anda kurtulduğu belirtiliyor. Bakan Cayeux, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rodez dönüşünde iniş sırasında pistten çıkan uçağın korkuya yol açtığını ve herhangi bir yaralanma olayının da olmadığını belirtti. Cayeux, kendisine geçmiş olsun mesajları iletenlere ve desteğe gelen kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Savcılık olaya ilişkin soruşturma açtı.
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1062564114_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_f3fe3c44607995ac410ee9be163df320.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, bakan, uçak, pist
fransa, bakan, uçak, pist
Fransız Bakan'ın içinde bulunduğu uçak çakılmaktan son anda kurtuldu
13:36 21.10.2022 (güncellendi: 13:37 21.10.2022) Abone ol
Fransa Bölgesel Uyum Bakanı Caroline Cayeux'yü de taşıyan uçak, iniş sırasında yere çakılmaktan son anda kurtularak pistin dışına iniş gerçekleştirdi.
Le Figaro'nun haberine göre, Bakan Cayeux dahil 39 kişinin içinde bulunduğu Fly Amelia şirketine bağlı uçak, dün akşam başkent Paris'teki Orly Havalimanı'nda inişe geçeceği sırada fırtınaya yakalandı.
Türbülansa giren uçağın kontrolünü bir süreliğine kaybeden pilot, pistin dışına yeşil bir alana güçlükle iniş yapabildi. Uçağın kuvvetli fırtına nedeniyle yere çakılmaktan son anda kurtulduğu belirtiliyor.
Bakan Cayeux, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rodez dönüşünde iniş sırasında pistten çıkan uçağın korkuya yol açtığını ve herhangi bir yaralanma olayının da olmadığını belirtti. Cayeux, kendisine geçmiş olsun mesajları iletenlere ve desteğe gelen kurtarma ekiplerine teşekkür etti.
Savcılık olaya ilişkin soruşturma açtı.